«Обсудили последние события во внутренней политике и пути их решения», — говорится на странице Пашиняна.
О конкретных достигнутых договоренностях в публикации не сообщается. Представители президента Армении и он сам пока не комментировали переговоры с Пашиняном.
Протесты в Армении продолжаются с 13 апреля. Сначала протестующие требовали отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. Он подал в отставку 23 апреля. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначили Карена Карапетяна.
После провала переговоров Карапетяна и лидера протестующих Никола Пашиняна акции протеста возобновились, и их участники стали требовать отстранения от власти правящей Республиканской партии и проведения выборов премьер-министра Армении.
28 апреля Республиканская партия решила не выдвигать своего кандидата на выборы премьера, которые пройдут в Армении 1 мая.
Ринкевич: если Финляндия и Швеция захотят вступить в НАТО, Латвия поддержит их (4)
Если Финляндия и Швеция когда-нибудь решат...
Вблизи латвийской границы обнаружены российские военные корабли (11)
Сегодня вблизи Латвии констатированы российские...
Франция и ФРГ к лету представят план "перезагрузки ЕС" (8)
Министры финансов Германии и Франции пообещали...
Лидер протестов в Армении Пашинян: мы не враги России (10)
"Мы не враги России , и в первую очередь мы не враги...
Telegram не работал много часов после аварии энергосети в Нидерландах (1)
Популярный мессенджер Telegram более четырех часов был...
TOP новостей
В тисках рейтингов: колокол звонит, возможно, вовсе не по "крестьянам" (7)
Хотя в прошлую субботу был объявлен рейтинг Союза...
Нет в жизни счастья: жители Литвы менее счастливы, чем в среднем по ЕС (86)
В Литве себя чувствуют счастливыми меньшее количество...
Сквернялис предупреждает о появлении в соцсетях его ложных профилей (12)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...
Рейд: разогнавшись до 172 к/ч, водитель "Мерседеса" лишь усмехнулся (5)
Служба дорожной полиции Литвы совместно с таможней и...
В воскресенье был взломан Twitter-аккаунт главы МИД Литвы (23)
Twitter -аккаунт министра иностранных дел Литвы Линаса...