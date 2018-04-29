«Обсудили последние события во внутренней политике и пути их решения», — говорится на странице Пашиняна.

О конкретных достигнутых договоренностях в публикации не сообщается. Представители президента Армении и он сам пока не комментировали переговоры с Пашиняном.

Протесты в Армении продолжаются с 13 апреля. Сначала протестующие требовали отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. Он подал в отставку 23 апреля. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначили Карена Карапетяна.

После провала переговоров Карапетяна и лидера протестующих Никола Пашиняна акции протеста возобновились, и их участники стали требовать отстранения от власти правящей Республиканской партии и проведения выборов премьер-министра Армении.

28 апреля Республиканская партия решила не выдвигать своего кандидата на выборы премьера, которые пройдут в Армении 1 мая.