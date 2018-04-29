Гюмри был отправной точкой протестного движения против премьерства Сержа Саргсяна. Отсюда 31 марта Пашинян вместе с активистами начал шествие пешком, дойдя до армянской столицы.

Почти через месяц массовых протестов, 23 апреля, в отставку ушел премьер-министр Армении и экс-президент Серж Саргсян. Его ухода требовали участники многотысячных манифестаций в Ереване и других городах Армении.

"Я сделал первый шаг с площади Вардананц в Гюмри, и мы прошагали 215 километров из Гюмри до Еревана. Это такой символический акт пойти снова в то же место, в Гюмри, уже в другой политической ситуации", - объяснил Пашинян.

Если в прошлый раз целью протестующих было не допустить премьерства Сержа Саргсяна, то сейчас собравшиеся говорят о "победе, которую нужно довести до конца" - избрании Пашиняна премьером и досрочных парламентских выборах в Армении.

"Символический акт"

В Гюмри Никол Пашинян и его сторонники отправились из Еревана автоколонной. По пути колонну машин некоторые жители приветствовали, размахивая флагами Армении и скандируя имя лидера протеста.

Пашиняна собравшиеся на митинге приветствовали бурными овациями. Несмотря на дождь, центральная площадь города, где проходил митинг, была заполнена протестующими.

"Никол сделал свой шаг и народ объединился вокруг него, и уже видно, что все получается. Республиканцы уже высосали всю кровь у народа - олигархия, беспредел, чиновники везде взятки берут. Народ уже дышать не может", - говорит 37-летний житель Гюмри Оганес Аракелян.

Он безработный уже два года. По его словам, у него было пять магазинов бытовой техники в Гюмри, но этот бизнес он вынужден был закрыть. Винит он во всем власти.

"Налоговый беспредел, террор, коррупция, люди бедные стали - вот и пришлось закрыть все мои магазины", - сетует он.

Политика невмешательства?

Ширакская область - одно из самых уязвимых мест Армении из-за высокого уровня безработицы и социальных проблем, объясняет журналистка местного независимого телеканала "Цайг" Назели Багдасарян.

По ее словам, многолюдный митинг - подтверждение накопившихся у населения проблем и недовольства.

"Я не знаю, сколько людей поддерживает оппозиционные митинги в Гюмри, но то, что очень многие против властей - это однозначно", - говорит она, отмечая, что на выборах здесь традиционно оппозиция набирает больше голосов.

Три года назад Гюмри оказался в заголовках многих СМИ из-за убийства целой семьи Аветисян российским солдатом.

В самом городе проходили протесты, которые привели к столкновениям с представителями правоохранительных органов. В Ереване акции тогда прошли у российского посольства. Сообщалось даже о попытках сжечь российский флаг.

Этот трагический случай, по словам местных жителей, помнят все, но мало кто связывает это с отношениями с Россией.

"Я лично не связываю этот случай с политикой. Антироссийские настроения здесь создают сами наши власти, тем, что люди плохо жили, они все себе забирали, и некоторые настроились против России, потому, что считали эти власти ставленниками Москвы. Чтобы народ вражески относился к народу - такого нет", - говорит Аракелян.

"Я считаю, что мы с Россией были братьями и будем братьями. Один или два ненормальных человека наши отношения не изменят", - уверен житель Гюмри Артур Казарян.

Другая Армения

Среди собравшихся на площади оказались не только местные жители, но и те, кто приехал в Гюмри из соседних районов и даже стран. Людвиг Мкртчян говорит, что давно живет в России. В Армению он приехал из Петербурга специально, чтобы участвовать в протестах.

"Мы приехали сюда поддержать наших родных, которые живут в Ереване и разных городах Армении, - говорит он. - Мы участвуем в протестах уже восьмой день…Мы в этот раз, когда приехали в Армению, увидели, что люди наконец-то поверили в свои силы. Армению не узнать! Это уже другая Армения, не та, в которой мы жили", - говорит он.

О том, что российские армяне активно поддерживают протестное движение в Армении, говорит и Пашинян.

"90% российских армян поддерживают нас, в разных городах России проходят митинги демонстрации в поддержку нашего движения. Тысячи людей приехали из России, чтобы поддержать. Вчера на улице ко мне подошел молодой человек в толстой куртке, и он приехал с Новосибирска... И многие из них граждане России между прочим", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си.

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян говорит, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении.

Местные СМИ пристально наблюдают за участившимися визитами и переговорами между представителями Армении и России. В Ереван уже прибыла группа российских депутатов, которые встретились со спикером парламента Армении.

Как сказал Интерфаксу первый зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, депутаты готовы встретиться с Пашиняном.

Подготовка к первому мая

В субботу Пашинян планирует отправиться в Ванадзор, где также состоится митинг, а в столице Армении, по его словам, акции возобновятся 29 апреля, после двухдневной передышки.

Первого мая Пашинян призывает начать масштабные акции с самого утра. В этот день в парламенте страны должны выбрать нового премьера.

Протестующие требуют выдвижения и утверждения Пашиняна- "кандидата от народа" премьер -министром страны, формирования временного правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Правящая Республиканская партия, у которой в законодательном органе большинство голосов, пока официально не выдвигала своего кандидата.