Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как главу государства.
Juanas Guaido
© Reuters / Scanpix

Выступая перед участниками многотысячного митинга в Каракасе, Гуаидо заявил, что берет на себя президентские обязанности, чтобы "добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы".

Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуаидо в качестве и.о. главы государства. Трамп назвал Мадуро нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны — это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы. Тем временем Верховный суд Венесуэлы объявил о начале уголовного расследования в отношении оппозиционного парламента страны.

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В Венесуэле третий день продолжаются протестные акции. Как сообщают местная полиция и неправительственные организации, в ходе демонстраций в ночь на среду погибли как минимум четыре человека. Сообщается, что среди погибших — 16-летний подросток, который получил смертельное огнестрельное ранение во время одной из демонстраций в ночь на среду.

В соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как демонстранты поджигают статую Уго Чавеса в городе Сан-Феликс в штате Боливар. Как сообщают венесуэльские СМИ, массовые антиправительственные демонстрации в среду должны пройти во многих городах страны.

Новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе. Власти страны сообщили об аресте 27 человек по делу о попытке восстания.

Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вице-президент США Майк Пенс в своем "Твиттере" опубликовал видеообращение к венесуэльцам, в котором назвал Мадуро диктатором, у которого нет никаких законных прав на власть и заявил, что Вашингтон поддерживает оппозиционно настроенный парламент страны и его лидера.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отреагировала на выступление Пенса фразой: "Yankee go home" ("Янки, убирайтесь!"). Тем временем правящая Социалистическая партия тоже призвала своих сторонников выйти на улицы, чтобы предотвратить переворот в стране.

Николас Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года. Для него это уже второй президентский срок. Oппозиция призывала бойкотировать выборы, а США и некоторые страны ЕС не признали результаты голосования.

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