На видео Гуайдо стоит в окружении вооруженных людей и оппозиционного политика Леопольдо Лопеса, который должен находиться под домашним арестом. Гуайдо заявил, что армия «приняла правильное решение» поддержать оппозицию, которая 1 мая начнет мирные протесты. Гуайдо призвал военных и обычных граждан Венесуэлы присоединиться к ним.





Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес в свою очередь заявил, что правительство пытается обезвредить небольшую группу военнослужащих-заговорщиков, которые планируют государственный переворот.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в январе обвинил Николаса Мадуро в узурпации власти и объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Гауйдо поддержали США, Евросоюз и большинство стран Латинской Америки. Россия считает легитимным президентом Мадуро.