На видео Гуайдо стоит в окружении вооруженных людей и оппозиционного политика Леопольдо Лопеса, который должен находиться под домашним арестом. Гуайдо заявил, что армия «приняла правильное решение» поддержать оппозицию, которая 1 мая начнет мирные протесты. Гуайдо призвал военных и обычных граждан Венесуэлы присоединиться к ним.
En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt— Juan Guaidó (@jguaido) 30 апреля 2019 г.
Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес в свою очередь заявил, что правительство пытается обезвредить небольшую группу военнослужащих-заговорщиков, которые планируют государственный переворот.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в январе обвинил Николаса Мадуро в узурпации власти и объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Гауйдо поддержали США, Евросоюз и большинство стран Латинской Америки. Россия считает легитимным президентом Мадуро.
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