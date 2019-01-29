Лидер "Океана Эльзи" Святослав Вакарчук не будет выдвигаться в президенты Украины

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в
стране. И чтобы расставить все точки над "I", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", – написал он на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.
Вместе с тем это заявление не означает, что он прекращает заниматься общественной деятельностью. "Я не собираюсь стоять в стороне, – подчеркнул Вакарчук. – Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить".
Но, подчеркнул музыкант, "в джинсах" он лично может сделать для Украины больше, чем "надев галстук", и будет работать над тем, "чтобы проевропейские силы победили".
Вакарчука многие социологи включали в опросы как потенциального претендента на пост президента Украины. Однако ранее он уходил от ответов на вопросы о том, пойдет ли он на выборы.
Ранее о желании участвовать в выборах президента Украины сообщили:
- комик Владимир Зеленский,
- глава "Радикальной партии Олега Ляшко" Олег Ляшко,
- обвиненный в коррупции глава Фискальной службы Украины Роман Насиров,
- мэр Львова Андрей Садовый,
- глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
- экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко,
- глава запрещенной в Украине Коммунистической партии Василий Симоненко,
- лидер Социал-демократической партии, депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.
А также несколько других кандидатов. Часть из них уже подали документы в ЦИК.
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