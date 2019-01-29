Украинский музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук объявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года.
Святослав Вакарчук
© Stop kadras

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в
стране. И чтобы расставить все точки над "I", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", – написал он на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.

Статьи по теме:
Солист группы "Океан Эльзы" о выборах президента Украины: Я в деле  (9)
Александр Морозов. Вмешательство Кремля в украинские выборы уже началось  (96)

Вместе с тем это заявление не означает, что он прекращает заниматься общественной деятельностью. "Я не собираюсь стоять в стороне, – подчеркнул Вакарчук. – Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить".

Но, подчеркнул музыкант, "в джинсах" он лично может сделать для Украины больше, чем "надев галстук", и будет работать над тем, "чтобы проевропейские силы победили".

Вакарчука многие социологи включали в опросы как потенциального претендента на пост президента Украины. Однако ранее он уходил от ответов на вопросы о том, пойдет ли он на выборы.

Ранее о желании участвовать в выборах президента Украины сообщили:

  • комик Владимир Зеленский,
  • глава "Радикальной партии Олега Ляшко" Олег Ляшко,
  • обвиненный в коррупции глава Фискальной службы Украины Роман Насиров,
  • мэр Львова Андрей Садовый,
  • глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
  • экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко,
  • глава запрещенной в Украине Коммунистической партии Василий Симоненко,
  • лидер Социал-демократической партии, депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

А также несколько других кандидатов. Часть из них уже подали документы в ЦИК.

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Лидер группы ”Океан Эльзы” призвал украинцев уничтожить действующую систему власти (22)

Украинский рок-музыкант и лидер группы ”Океан Эльзы”...

Рокер против Порошенко: есть ли шанс у солиста "Океана Эльзы"? (5)

Фронтмена рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука...

Animal ДжаZ спели "Без бою" "Океана Ельзи" на "Нашествии" (3)

Группа Animal ДжаZ исполнила на «Нашествии» песню «Без...

Президент Украины идет на второй срок (33)

Действующий президент Украины Петр Порошенко будет...

В мире

В США пришли аномальные морозы. Ожидается до минус 53 градусов (5)

На этой неделе в США ожидаются аномальные морозы,...

В доме мэра Риги Нила Ушакова и Думе - обыск: "никаких преступлений я не совершал" (29)

Работники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе...

Российского сенатора задержали на заседании Совета Федерации по делу об убийствах (19)

Члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа...

Директор Нацразведки США: новые виды оружия РФ и КНР будут угрожать американским спутникам (9)

Россия и Китай намерены создавать вооружения,...

83% населения Грузии — за вступление в ЕС, 78% — в НАТО (10)

В Грузии на данном этапе отмечен самый высокий...

TOP новостей

Мачюлис: давно уже жители Литвы не чувствовали себя так хорошо, как сейчас (137)

Несмотря на то, что черные тучи не уходят и остаются над...

Депутат: Россия пытается состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве (224)

Россия пытается завести дела на расследующих события 13...

Грипп унес в Литве 8 жизней (4)

В этом году в Литве грипп унес восемь человеческих...

Правительство Литвы не одобряет льготный НДС на продукты питания (9)

Правительство Литвы не одобряет предложение группы...

В доме мэра Риги Нила Ушакова и Думе - обыск: "никаких преступлений я не совершал" (29)

Работники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе...