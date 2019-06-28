Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), возражая представителям деловых кругов Германии, выступила в защиту санкций, введенных Евросоюзом против России. "Я знаю, что для многих компаний экономические санкции - это тяжелое испытание. Но, честно говоря, до сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативы, кроме того, что мы просто пожмем плечами и скажем: ну да, пусть будет так", - заявила Крамп-Карренбауэр в пятницу, 28 июня, в Берлине в рамках встречи с представителями немецкого семейного бизнеса.

Правительство России аннексией Крыма и военным вторжением на востоке Украины нарушило международное право, и ответом Европы на это не может быть бездеятельное согласие с этим, подчеркнула политик.

Днем ранее Евросоюз продлил действие своих санкций против Москвы еще на 6 месяцев - до 31 января 2020 года. При этом торговые и инвестиционные ограничения приводят к миллиардным потерям. Однако на снятие санкций Россия может рассчитывать только при полном выполнении Минских соглашений об урегулированию конфликта в Донбассе.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр резко раскритиковала руководство России, назвав его "режимом". "Я в известной степени сдержанно отношусь к стране и прежде всего к режиму, о котором нам известно, что он изо всех сил пытается дестабилизировать политическую систему Европы, в том числе Германии, используя цифровые коммуникационные возможности и фейковые новости - то, что ранее называлось пропагандой", - заявила председатель ХДС.