"Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет.
А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы не будем признавать". Вот такая вот концепция", - подчеркнул Джемилев.
По его словам, для Путина уйти из Крыма - это "сделать харакири".
В 5 годовщину аннексии Крыма президент РФ Владимир Путин приехал на оккупированный полуостров.
МИД Украины выразило очередной протест и направило ноту российскому внешнеполитическому ведомству в связи с незаконной поездкой Путина.
Саммит ЕС может не принять решение об отсрочке "Брекзита"
ЕС может дать британскому премьеру еще несколько дней...
На дне Нила найден корабль древних египтян, описанный Геродотом
В заливе Абу-Кир, неподалеку от устья Нила, впервые...
Эрдоган заявил, что не допустит "превращения Стамбула в Константинополь" (1)
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пообещал в...
ЕС призвал незамедлительно освободить правозащитника Оюба Титиева (4)
Приговор, вынесенный в Чечне Титиеву, непосредственно...
Трамп пожертвовал 100 000 долларов министерству безопасности
Президент США заявил об отказе от годовой зарплаты в...
TOP новостей
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (3)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции
Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...
Литовский депутат предлагает поставить по автомату по приему тары в каждом селе (27)
Депутат литовского парламента Виргиния Вингрене 19...
Президентские рейтинги: тройку лидеров нагоняет новый кандидат
До выборов президента Литвы осталось меньше 2 месяцев....
В Вильнюсе начинаются переговоры о создании правящей коалиции (4)
В Вильнюсе 19 марта победивший на выборах мэра...