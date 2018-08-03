Лидер Косово замахнулся на еще один регион Сербии

Тачи во время посещения торгово-промышленной палаты заявил, что "просьбы албанского населения Прешевской долины о присоединении к Косово институционализированы". По его словам, если между Косово и Сербией будет достигнуто соглашение по этому вопросу, то его выполнению "никто не сможет помешать — ни ЕС, ни НАТО, ни США".

Прешевская долина, где проживает значительное число албанцев, граничит с территорией Косово. Коснувшись вопроса границы с Сербией, Тачи заявил, что "будет демаркация и будут исправления". Он отказался пояснять свои высказывания, проигнорировав вопросы журналистов, отмечается в сообщении.

Накануне Тачи заявил в интервью АР, что допускает возможность включения Прешевской долины в состав самопровозглашенной республики, но при этом исключил разделелие Косово "на сербское и албанское" между Белградом и Приштиной.

Президент Сербии Александр Вучич в своей программной речи после вступления в должность в качестве одного из приоритетов провозгласил общественный диалог по вопросу Косово и Метохии. При этом он подчеркивал, что Сербия не признает Косово в качестве независимого государства, однако готова обсуждать эту проблему для поиска путей ее урегулирования.

"Если мы признаем Косово, то албанцы получат все, — заявил Вучич на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте в начале марта. — Я спрашиваю, а что получат сербы?" Вместе с тем он отметил, что Сербия готова обсуждать "все возможные пути решения вопроса", однако его заботит то, "как мы преподнесем это своему обществу, а албанцы — своему".

Согласно сербской конституции, территория Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Политики и общественные деятели выступили с различными предложениями разрешения этого конфликта. Наиболее обсуждаемой была частная инициатива министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, который в нескольких газетных статьях развил идею разделения Косово "на сербское и албанское". По мнению министра, такой подход мог бы стать долгосрочным компромиссным решением конфликта.

В начале февраля сообщалось, что в Брюсселе планируют ускорить процесс присоединения к Евросоюзу стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Республике Македония, Сербии, Черногории и Косово.

В ЕК считают, что Сербия и Черногория могут присоединиться к сообществу уже к 2025 году. В то же время предполагается, что до этого будет заключено "юридически обязывающее соглашение" о нормализации отношений между Сербией и самопровозглашенной Республикой Косово, которую при этом признали независимым государством уже 115 стран. В то же время независимость Косово не признают Россия — давний союзник Сербии, и Китай.