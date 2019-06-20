Это первый визит руководителя из Китая в КНДР за последние 14 лет, однако не первая встреча между двумя нынешними лидерами, которые четырежды встречались в Китае.
На этот раз, как ожидается, два лидера обсудят застопорившийся процесс денуклеаризации Корейского полуострова, а также экономические вопросы. Китай - основной торговый партнер КНДР.
Визит Си Цзиньпина проходит за неделю до саммита в Японии G20, где китайский руководитель должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Это первая встреча Си Цзиньпина с Ким Чен Ыном после того, как февральские переговоры Трампа и с лидером Северной Кореи по денуклеаризации КНДР закончились провалом.
Почему визит проходит именно сейчас?
Двухдневный визит Си Цзиньпина - это первая поездка китайского руководителя в КНДР за 14 лет и первая лично для Цзиньпина, который занял пост председателя КНР в 2012 году.
Переговоры можно рассматривать как поддержку северокорейскому лидеру, который после всплеска дипломатических усилий в прошлом году несколько снизил свою активность.
Лидеры двух стран, безусловно, будут обсуждать зашедшие в тупик ядерные переговоры и провал саммита с участием Ким Чен Ына и Трампа в Ханое.
По мнению экспертов, китайский лидер хочет узнать, что же произошло на той встрече и есть ли пути к достижению какого-либо прогресса - чтобы затем поделиться этой информацией с Трампом, когда они встретятся на саммите G20 в Японии.
Хотя этот визит Си Цзинпина в Пхеньян был подтвержден только на этой неделе, редактор американского аналитического портала 38 North Дженни Таун полагает, что это не стало большим сюрпризом, поскольку приближается 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.
По мнению Таун, визит носит скорее символический характер, поскольку он проходит накануне саммита G20: "Это скорее бонус, а не решающий фактор".
Чего хочет Китай?
Основная цель КНР - стабильность в Северной Корее и экономическое сотрудничество, а также участие в переговорном процессе по ядерной программе КНДР.
Эти две страны имеют давние связи. Однако они несколько ослабли за последние 10 лет из-за ядерных амбиций Пхеньяна, которые Пекин критиковал.
Официальное издание China Daily в среду сообщило, что этот визит позволит двумя лидерам "договориться о некоторых конкретных проектах сотрудничества".
Северокорейская газета Rodong Sinmun в среду опубликовала передовицу, в которой Си Цзиньпин подтвердил, что выступает за продолжение переговоров по ядерной тематике: "Китай оказывает поддержку Северной Корее в сохранении верной позиции по поводу поиска политического решения ситуации на Корейском полуострове".
Что хочет Северная Корея?
Этот визит может помочь Ким Чен Ыну показать, что он по-прежнему имеет поддержку со стороны КНР в ситуации, когда переговорный процесс с США застопорился.
"Северокорейцы хотят держать своих друзей рядом с собой, невзирая на то, что между нет особой доброжелательности или доверия", - говорит Таун.
Экономика КНДР испытывает трудности в условиях международных санкций, введенных из-за проводившихся Пхеньяном ядерных и ракетных испытаний.
Самый крупный торговый партнер КНДР поддержал санкции, однако китайское руководство выступает за их смягчение - как стимула, который может подтолкнуть Северную Корею к отказу от ядерного оружия.
"Китай - основное направление для экспорта из КНДР, включая полезные ископаемые, рыбу, текстиль, а также рабочую силу", - сказал Би-би-си аналитик по КНДР Питер Уорд.
Китай также традиционно импортирует продукцию северокорейской промышленности и бытовые товары, однако из-за санкций многие торговые соглашения были приостановлены.
"Китай предпочел бы ослабить санкции ООН в этих сферах, - полагает Уорд. - Он бы хотел убедиться в том, что экономика Северной Кореи растет нормальными темпами и что Север не ощущает нужды снова тестировать баллистические ракеты и (или) ядерное оружие".
Но, учитывая, что санкции вряд ли будут отменены или ослаблены, руководство КНР мало что может сделать.
Однако, как сказал в интервью Рейтер профессор корейской Национальной дипломатической академии Ким Хен Ук, даже если КНР удастся создать некий "зазор" в санкциях, то это уже позволит Ким ЧЕн Ыну разговаривать с США с не столь уязвимых позиций.
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