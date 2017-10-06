Лидер Каталонии отложил выступление в барселонском парламенте

Ранее планировалось, что Пучдемон 9 октября выступит в региональном парламенте с речью, в которой, как ожидается, он может заявить о независимости Каталонии. Это заседание накануне было запрещено Конституционным судом Испании, однако руководство парламента заявило, что намерено провести его вопреки запрету Мадрида.
Правительство Испании извинилось перед каталонцами от имени полиции
Между тем правительство Испании принесло извинения пострадавшим в результате действий полицейских на манифестациях в Барселоне 1 октября, в день проведения референдума о независимости Каталонии. Представитель правительства Энрик Мийо заявил, что приносит извинения от лица полицейских, несших в этот день службу.
В референдуме 1 октября, состоявшемся несмотря на запрет Конституционного суда Испании, приняли участие около 40 процентов каталонских избирателей. При этом 90 процентов из них проголосовали за независимость региона от Испании. Голосование сопровождалось столкновениями каталонцев с полицией, пытавшейся сорвать вотум. В результате пострадали, по разным оценкам, до 900 человек
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