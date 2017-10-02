Власти Каталонии сообщили, что 90% участвовавших в голосовании поддержали идею независимости от Испании. При этом явка была невысокой - в голосовании, по данным властей Каталонии, приняли участие 42,3% избирателей.

Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным. Сотни человек пострадали в стычках с полицией, пытавшейся предотвратить голосование.

В центре Барселоны собрались тысячи сторонников независимости Каталонии.

"В этот день надежды и страданий граждане Каталонии завоевали право объявить независимое государство в виде республики", - заявил Карлес Пучдемон в обращении, транслировавшемся по телевидению.

"В ближайшие несколько дней мое правительство направит результаты сегодняшнего голосования в парламент Каталонии, представляющий суверенные права нашего народа, с тем, чтобы он мог действовать в соответствии с законом о референдуме", - заявил глава правительства Каталонии.

Правительство Испании обещало не допустить проведения референдума, объявленного незаконным Конституционным судом страны.

На многих избирательных участках полиции удалось не дать людям голосовать. Полицейские также конфисковывали урны с бюллетенями.

Каталонские власти утверждают, что национальной полиции удалось закрыть 319 из 2300 избирательных участков. Министерство внутренних дел Испании утверждает, что закрыто было 92 участка.

Мадрид не признает

Сразу после окончания голосования премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не признает легитимности этого референдума. По его словам, каталонцев обманом заставили участвовать в незаконном плебисците. Он назвал референдум насмешкой над демократией.

Насколько серьезным было насилие?

Правительство Каталонии заявило, что более 800 человек пострадали во время

столкновений по всей провинции. В это число входят и те, кто пострадал лишь незначительно, например, от приступа паники.



Министерство внутренних дел Испании сообщает, что 12 полицейских получили ранения.

Трое человек были задержаны.

В Жироне отряд полиции особого назначения взломал двери участка, где должен был голосовать Карлес Пучдемон. Все находящиеся внутри здания были силой выгнаны оттуда. Пучдемон проголосовал на другом участке.

В той же Жироне полиция дубинками избила местных пожарных, которые пытались защитить собравшуюся толпу.

Корреспондент Би-би-си в Барселоне Том Барридж видел, как местные жители прогнали полицию от одного из избирательных участков.

Правительство в Мадриде направило отряды национальной полиции и гражданской гвардии (Guardia Civil) в Каталонию, с тем, что помешать проведению референдума.

Каталонская полиция (Mossos d'Esquadra) была переведена под командование Мадрида, но, по словам очевидцев, каталонские полицейские не пытались применять силу против населения.

Мэр Барселоны осудил действия национальной полиции против, как он выразился, "беззащитного населения", но вице-премьер правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария сказала, что действия полицейских были адекватными и профессиональными.

Начиная с пятницы, тысячи людей заняли местные школы и другие здания, временно превращенные в избирательные участки, в надежде, что таким образом их не удастся закрыть.

Многие из этих людей были родителями школьников - они принесли с собой спальные мешки и оставались в школах с пятницы.

В Каталонии проживает около 7,5 миллионов человек. Это один из самых богатых регионов Испании.