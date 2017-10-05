"Мы не согласны с обращением главы государства, который одобрил политику Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, мнение которых отличается от его мнения", - заявил Пучдемон в специальном обращении.
Ранее король Испании в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии своим решением провести незаконный референдум продемонстрировало неподчинение, чтобы разрушить единство нации.
По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании. Он также заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна.
"Вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию", - ответил на это Пучдемон спустя 24 часа.
По мнению главы каталонского правительства, монарх занял сторону премьер-министра Мариано Рахоя и делит ответственность за проводимую правительством политику, которую Пучдемон назвал катастрофической.
Референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября.
По данным каталонских властей, в референдуме приняли участие 42% жителей автономной области, из них 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.
На некоторых избирательных участках происходили столкновения между полицией и местными жителями. По данным каталонских властей, что в ходе столкновений пострадали почти 900 человек. Власти Испании сообщили о сотнях пострадавших полицейских.
Карлес Пучдемон ранее сообщил в интервью Би-би-си, что он объявит о независимости "в конце этой недели или в начале следующей".
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