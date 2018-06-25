Святослав Вакарчук:
”Почему нам нужны изменения и для чего нам нужны изменения? Есть такое устоявшееся слово ”система”. Нам нужно менять систему.
Что такое система? Это политики, которые управляют нами. Это правила, которые установлены, к сожалению, не нами с вами, но по которым мы сейчас вынуждены жить. Система — это большой пост-гоббсовский Левиафан, который живет своей жизнью, но заставляет нас подстраиваться под себя.
Что характеризует эту систему больше всего? Слово ”страх”. Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей. Она боится потерять деньги, которые были украдены. Она боится международных организаций — Международного валютного фонда или Всемирного банка. Она боится Америки, она боится России, она боится Китая, она боится Евросоюза, она боится всех. Но больше всего она боится вас. Потому что вы настоящие, потому что вы мудрые, потому что вы — свободные.
И вы должны знать и чувствовать этот страх. И вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое. Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, за которой вы охотитесь. Потому что ничто так не вдохновляет, не способствует успеху охотника, как страх жертвы. Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти.
Вы должны прийти на их место. Они чувствуют это каждый день. Посмотрите, как они манипулируют всеми нами на телевидении. Посмотрите на то, что они пишут в интернете и СМИ …
Каждый день к нам обращаются надежные и порядочные люди, которые рассказывают нам, какое огромное количество лжи и манипуляций, ”черного” пиара и других грязных методов используется против тех людей, которые являются наидостойнийшими людьми в этой стране, против тех людей, которые хотят что-то сделать, против тех людей, которые борются с этой системой. И обо мне там есть. Я хочу сказать, что меня это не испугает. Это только усиливает мою уверенность, что то, что я делаю, является правильным …
Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем другого. Этот талантливый народ так много страдал, этот талантливый народ так много раз использовали, этим талантливым народом так много раз манипулировали, что уже пора сказать: хватит”.
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