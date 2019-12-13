Экзитполы отдают Лейбористской партии Джереми Корбина лишь около 200 из 650 мест на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента. Он разочарован и хочет покинуть пост главы партии.
Jeremy Corbynas
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Джереми Корбин объявил о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии Великобритании. Политик выступил с соответствующим заявлением в ночь на пятницу, 13 декабря. Он добавил, что собирается участвовать в консультациях о будущем партии.

"Это, очевидно, очень разочаровывающая ночь", — посетовал лидер лейбористов, имея в виду первые данные подсчета голосов на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента. Согласно предварительным неофициальным результатам Лейбористская партия займет второе место примерно с 200 мандатами из 650. Корбин сохранил свое место в парламенте.

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Консервативная партия Великобритании получает 361 место, обеспечивая себе абсолютное большинство. Еще около 50 мандатов могут достаться Шотландской национальной партии и 14 — партии "Либеральные демократы", чей лидер Джо Суинсон не смогла сохранить место в парламенте. Предварительные официальные результаты станут известны утром 13 декабря.

Лидер консерваторов, действующий премьер-министр Борис Джонсон уже расценил ситуацию как "новый мандат" не только на реализацию выхода Великобритании из состава Евросоюза. Джонсон, также сохранивший место в парламенте, призвал соратников "получить удовольствие от празднования" ожидаемой победы.

В случае получения большинства в Палате общин Джонсон сможет добиться одобрения нового договора о "Брекзите", согласованного им с Брюсселем. Ранее договор о выходе Великобритании из состава ЕС не получил поддержки в британском парламенте.

Deutsche Welle
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