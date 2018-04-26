"У меня была встреча с официальным лицом из Москвы. Я получил гарантии того, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении", — приводит агентство слова из выступления Пашиняна.
Ранее парламентская фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост нового премьер-министра страны. Накануне оппозиционер заявлял, что готов стать главой кабинета министров, если народ "возложит на него ответственность".
В Ереване и других городах Армении с 13 апреля проходили митинги оппозиции, требовавшей сперва недопущения избрания, а затем выхода в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, избранного парламентом 17 апреля. 23 апреля он покинул свой пост. В тот же день президент Армении распустил правительство республики.
В Кремле рассказали о том, что президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил со своим армянским коллегой Арменом Саркисяном. Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в Армении.
"Путин и Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках", — пояснили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле надеются на сохранение порядка и стабильности в Армении. Он отметил, что ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации. "Все, что происходит в Ереване, это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников", — подчеркнул Песков и добавил, что Армения является ценным партнером для России.
Также стало известно о том, что глава Министерства иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вылетел в Москву, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в политических кругах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с РБК заявила, что не располагает информацией о вылете Налбандяна в Москву.
Ранее посольство РФ в Ереване приняло дополнительные меры безопасности в связи с продолжающимися акциями протеста в армянской столице. "Наши армянские партнеры приняли внешние меры безопасности, мы, в свою очередь, ограничили выезд наших сотрудников, порекомендовали просто сегодня не выходить [за пределы посольства]. В целом ситуация в районе посольства спокойная", — сообщили в дипмиссии.
В посольстве при этом отказались комментировать заявление лидера оппозиции Никола Пашиняна, который ранее сообщил о намерении провести встречу с послом РФ Иваном Волынкиным. Пашинян уже встретился с послами ЕС, помимо встречи с российским послом он также намерен побеседовать с главой американской дипмиссии в Ереване.
Посольство РФ в Ереване также рассказало о встрече российских дипломатов с Пашиняном, еще одним депутатом армянского парламента Араратом Мирзояном и пресс-секретарем партии "Гражданский договор" Тиграном Авиняном. Встреча прошла в здании посольства РФ 25 апреля.
"Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, подчеркнула, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении", — говорится в сообщении посольства РФ.
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