Лицо со шрамом. Корреспондент RusDelfi узнавал, какой след оставило падение Берлинской стены в сердцах немцев

"Этот отель стал одной из первых роскошных послевоенных построек, — рассказывает мне доктор Ульрих Брюммер во время ужина в ресторане отеля "Бристоль". — Именно здесь останавливались кинозвезды, которые посещали Берлин в 50-е годы".

Портреты кинозвезд далекого прошлого до сих пор украшают собой стены холла отеля. Джеймс Дин, например, запечатлен рядом с роковым для себя Porsche. В 55-м году он погиб в автомобильной аварии. К слову, портрет можно снять со стены и купить за две с небольшим тысячи евро. Копейки для тех, кто останавливался тут полвека назад.

К слову, Джеймс Дин, если бы, конечно, захотел, мог сделать следующее. Просто выйти из отеля, сесть в вагон электрички S-Bahn заплатив несколько пфеннингов и через пару десятков минут оказаться в другой стране. Увы, уже в начале 60-х это уже стало невозможно.

В августе 1960-го правительство ГДР ввело ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина. Вокруг Берлина развернулся один из сложнейших политических кризисов Холодной войны. 5 августа ГДР закрыла границу с Западным Берлином и ФРГ, а в час ночи 13 августа 1961 года началось строительство знаменитого сооружения, которое по западную сторону стены иначе как позорным не называли.

Стена простояла 28 лет, сделала знаменитым на весь мир восточно-германского солдата Конрада Шумана и поцелуй Леодина Брежнева и Эрика Хонеккера, стала фоном для знаменитого концерта Дэвида Боуи и убила — при попытке перейти в Западный Берлин — не менее сотни человек. Пока, наконец, и сама не погибла ровно 30 лет назад.

"Могу сказать, что еще летом 1989 года никто о подобном не мог и помышлять, — вспоминает доктор Брюммер. — Да, мы видели, что мир меняется, но еще за пару месяцев до падения стены, это казалось чем-то абсолютно невозможным".

"Вы можете представить, насколько это было неожиданно, — вторит Брюммеру Президент Федерально Академии полиции безопасности Эккехард Брозе. С ним мы встречаемся на следующее утро, обсуждаем вопросы пропаганды, но и от темы падения стены никуда не деться. — Я тогда работал дипломатом в посольстве ФРГ в Москве. И даже у нас в посольстве ничего не было известно. Всю информацию о событиях в Берлине мы узнали только на следующий день из новостей, можете себе представить?"

"Тогда мы начали переживать, что на улицах появятся танки, — продолжает Брозе. — Никто не мог с точностью предсказать действий армии ГДР. Ее мы опасались больше, чем советских частей западной группы войск".

Но танки на улицах не появились. 9 ноября 1989 года в половине восьмого вечера представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Согласно принятым решениям, граждане ГДР могли получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, устремились к границе и пограничники открыли все КПП. Встречать гостей с Востока вышли тысячи жителей Западного Берлина.

Вот что писала газета Volkszeitung об этих событиях. "…Прожекторы, толкотня, ликование. Группа людей уже ворвалась в коридор пограничного перехода, до первого решётчатого заграждения. За ними — пятеро смущённых пограничников. Со сторожевых вышек, уже окружённых толпой, смотрят вниз солдаты. Аплодисменты каждому „Трабанту”, каждой смущённо приближающейся группе пешеходов… Любопытство гонит нас вперёд, но присутствует и страх, что может произойти что-то ужасное. Сознают ли пограничники ГДР, что это сверхохраняемая граница сейчас нарушается?"

"Конечно, я помню этот день, — говорит морской капитан Йенс Беккманн. — Но лично для меня также знаменателен и день 16 октября 1990 года, когда после объединения Германии первый корабль флота ФРГ вошел на морскую базу ГДР".

Для встречи с капитаном мне несколько раз приходится пересекать бывшую границу. Сейчас сделать это особенно просто — дождаться сигнала светофора и просто перейти улицу. Около чекпойнта Чарли, одного из самых знаменитых мест границы двух Берлинов, по-прежнему фотографируются туристы. Еще 30 лет и пару дней назад никакие фотографии кроме официальной хроники тут были невозможны. Теперь у одного из самых знаменитых КПП торгуют сувенирами и стоят ряженые морские пехотинцы.

"Тогда я работала практиканткой у себя на радио в Эрфурте, — вспоминает ноябрь 1989 года журналистка Андреа. — Была совсем молодой и многого еще не понимала".

Эти слова Андреа произносит по-русски. "Для нас СССР был овеян романтическим ореолом, знаю, что русский язык учили и в ГДР, но он был модным и в ФРГ. Помните группу "Чингисхан" с песней "Москоу, Москоу"?", — объясняет она.

"Однажды мой коллега, совсем юный парень, пропал, не вышел на работу и всё. Потом позвонил, оказалось, что он увидев новости, поехал с другом, таким же студентом в Берлин. Помню, он сказал тогда "здесь пишется история". Я была старше него, но оказалось, что он был гораздо умнее меня, — признается Андреа. — Он участвовал в том празднике, а я только видела его по телевизору".

В течение последующих трёх дней Запад посетили более 3 миллионов человек. Берлинская стена — кое-где разбитая жителями Берлина еще продолжала влачить свое существование, но уже никак не функционировала. А в октябре 1990 после объединения ГДР и ФРГ она была снесена.

На месте, где проходила стена, сейчас лежит двойной ряд брусчатки с памятными табличками. Как напоминание. Как шрам на лице прекрасного города.