Личные данные 3 млн пользователей Facebook оказались в свободном доступе

Результаты психологических тестов myPersonality использовали академики университета Кембриджа, которые потом хранили эти данные на сайте с "недостаточными мерами предосторожности" в течение четырех лет, говорится в расследовании. На протяжении этих лет доступ к данным пользователей хакеры могли получить "без особых трудностей", отмечает издание.

Приложение также собирало информацию о статусах 22 миллионов пользователей Facebook и демографические данные 4 миллионов пользователей. Программа предупреждала клиентов, что может использовать полученную информацию "анонимным способом", однако, согласно данным The New Scientist, не предприняла достаточно мер предосторожности, чтобы скрыть имена пользователей.

Facebook на прошлой неделе удалила myPersonality со своей платформы и заявила, что ведет в отношении приложения проверку из-за возможного нарушения правил социальной сети. Власти Великобритании начали собственное расследование.

В марте сообщалось об утечке данных более 50 миллионов данных пользователей Facebook. Эту информацию, как отмечал телеканал Channel 4, компания Cambridge Analytica незаконно использовала по заказу предвыборного штаба Дональда Трампа. Сама социальная сеть подтверждала эту информацию.

По ее оценкам, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей социальной сети. Facebook прекратила сотрудничество с компанией, а ее основатель Марк Цукерберг извинился за то, что соцсеть не предотвратила утечку.

Администрация Facebook приняла решение запустить программу Data Abuse Bounty, которая вознаграждает пользователей за информацию о подобных инцидентах.