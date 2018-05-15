Результаты психологических тестов myPersonality использовали академики университета Кембриджа, которые потом хранили эти данные на сайте с "недостаточными мерами предосторожности" в течение четырех лет, говорится в расследовании. На протяжении этих лет доступ к данным пользователей хакеры могли получить "без особых трудностей", отмечает издание.
Приложение также собирало информацию о статусах 22 миллионов пользователей Facebook и демографические данные 4 миллионов пользователей. Программа предупреждала клиентов, что может использовать полученную информацию "анонимным способом", однако, согласно данным The New Scientist, не предприняла достаточно мер предосторожности, чтобы скрыть имена пользователей.
Facebook на прошлой неделе удалила myPersonality со своей платформы и заявила, что ведет в отношении приложения проверку из-за возможного нарушения правил социальной сети. Власти Великобритании начали собственное расследование.
В марте сообщалось об утечке данных более 50 миллионов данных пользователей Facebook. Эту информацию, как отмечал телеканал Channel 4, компания Cambridge Analytica незаконно использовала по заказу предвыборного штаба Дональда Трампа. Сама социальная сеть подтверждала эту информацию.
По ее оценкам, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей социальной сети. Facebook прекратила сотрудничество с компанией, а ее основатель Марк Цукерберг извинился за то, что соцсеть не предотвратила утечку.
Администрация Facebook приняла решение запустить программу Data Abuse Bounty, которая вознаграждает пользователей за информацию о подобных инцидентах.
Вооруженные силы Латвии введут "доплату за профессионализм", чтобы солдаты не увольнялись (3)
Во вторник, 15 мая, Кабинет министров Латвии одобрил...
Личные данные 3 млн пользователей Facebook оказались в свободном доступе
Личные данные более 3 миллионов пользователей Facebook ,...
Майкл Макфол: я люблю Россию и надеюсь вернуться (3)
Вплоть до 2014 года при президенте Бараке Обаме Майкл...
Крымский мост официально открыт: Путин проехал по нему за рулем "КамАЗа" (26)
Автомобильная часть моста через Керченский пролив,...
Пресса Британии: Скрипаль встречался с "врагами Кремля" в Европе (1)
Британские СМИ продолжают обсуждать случай с...
TOP новостей
Минимальная зарплата в следующем году может увеличиться на 20-50 евро (7)
Примерно 420–450 евро "на бумаге" – такой в Литве может...
Литовский историк: нужна социально-политическая вакцина от большевизма (140)
Можно ли Георгиевскую ленту, которая в Литве и России...
Президент Литвы: я никому "крышу" не предоставляла (21)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее...
Служба по правам ребенка: тетя рассказала, где находится пропавшая в Голландии девочка (4)
Полиция Голландии разыскивает пропавшую в минувшее...
Министр назвал зарплаты, которые вернули бы эмигрантов в Литву (51)
Назначенный министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс...