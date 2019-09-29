Абдель Азиз аль-Фагм работал с саудовскими монархами много лет, был личным телохранителем покойного короля Абдаллы (правил в 2005 - 2015 годах), потом охранял короля Сальмана и считался одним из лучших специалистов в мире.
Как сообщил официальный представитель полицейского департамента Мекки, генерал аль-Фагм был застрелен в субботу вечером в доме своего друга. По поступающей информации, охранник короля поехал к в Джидду, чтобы навестить друга Турки бен Абдель Азиза ас-Сабти. Там у него произошел конфликт с еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух вышел из дома и вернулся уже с оружием, открыв беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.
Генерал получил тяжелое ранение и скончался в больнице, пострадали еще двое человек, в том числе хозяин дома и филиппинский рабочий. Когда на место происшествия прибыла полиция, преступник отказался сдаться и был застрелен сотрудниками правопорядка. Всего в результате перестрелки были ранены пятеро полицейских.
Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры (3)
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии...
Переход на электромобили приведет к потере более 100 тысяч рабочих мест в ФРГ (3)
Эксперты считают, что после отказа от двигателей...
По следам принцессы Дианы. Принц Гарри прошел по минному полю в Анголе
Принц Гарри прошел по частично разминированному полю в...
Джон Сайфер: "Президент США не должен разговаривать, как мелкий гангстер" (129)
Президент Дональд Трамп назвал предполагаемого...
МИД ФРГ готов на очередную отсрочку по "Брекзиту"
Глава немецкого МИД Хайко Мас заявил, что ЕС рассмотрит...
TOP новостей
Самые состоятельные предприниматели Литвы: Нумавичюс, Райла и Моцкус (2)
Информационный портал DELFI и журнал Reitingai представляют...
Строительство на дорогой земле овеяно тайной: о чем умолчало государство, решившее продать дорогую землю
Строительство многоквартирного дома на Жверинасе...
Осенние неприятности не за горами: холодный арктический циклон принесет ветер и дождь (2)
В понедельник погоду в Литве обусловит атлантический...
Важная информация для родителей: IKEA отзывает с рынка популярный товар
IKEA отзывает с рынка красные и синие слюнявчики MATVRÅ,...
В Вильнюсе краской облит фрагмент монумента "Холм свободы"
28 сентября в Вильнюсе , на Лукишкской площади краской...