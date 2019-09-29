Абдель Азиз аль-Фагм работал с саудовскими монархами много лет, был личным телохранителем покойного короля Абдаллы (правил в 2005 - 2015 годах), потом охранял короля Сальмана и считался одним из лучших специалистов в мире.

Как сообщил официальный представитель полицейского департамента Мекки, генерал аль-Фагм был застрелен в субботу вечером в доме своего друга. По поступающей информации, охранник короля поехал к в Джидду, чтобы навестить друга Турки бен Абдель Азиза ас-Сабти. Там у него произошел конфликт с еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух вышел из дома и вернулся уже с оружием, открыв беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

Генерал получил тяжелое ранение и скончался в больнице, пострадали еще двое человек, в том числе хозяин дома и филиппинский рабочий. Когда на место происшествия прибыла полиция, преступник отказался сдаться и был застрелен сотрудниками правопорядка. Всего в результате перестрелки были ранены пятеро полицейских.