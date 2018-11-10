Огонь, разгоревшийся на севере штата, распространился на 8 тысяч гектаров и практически полностью уничтожил город Парадайс.

К западу от Лос-Анджелеса стихия преодолела крупное шоссе 101 и начала угрожать прибрежным районам, в том числе популярному курорту Малибу. Площадь пожаров, разгоревшихся в этом районе, составляет около 7 тысяч гектаров.

В штате был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар разгорелся недалеко от города Таусенд-Оукс к северо-западу от Лос-Анджелеса. На днях этот город уже упоминался в новостях: бывший морпех открыл стрельбу в местном баре, убив 12 человек.

Поначалу здесь было эвакуировано около 75 тысяч человек. Однако сейчас свои дома вынуждены покидать и жители других населенных пунктов к западу от Таунсенд-Оукс, в том числе популярного курорта Малибу.

Города Малибу и расположенный неподалеку Калабасас известны тем, что там живут многие американские знаменитости. Некоторые из них опубликовали сообщения о пожаре в соцсетях.

"Только что приземлилась дома, у меня был час на то, чтобы собрать свои вещи и эвакуироваться", - написала в "Инстаграме" Ким Кардашьян, призвавшая молиться за Калабасас.

Ее муж, рэпер Канье Уэст, написал: "Спасибо всем за молитвы. Мы в безопасности и вместе".

Дальше к северу штата, неподалеку от Сакраменто, бушует другой пожар. Его жертвами стали пять человек в городе Парадайс, которые погибли в своих автомобилях.

Тысячи жителей, школы и больницы были эвакуированы из Парадайса, в котором проживает 26 тысяч человек.

"Город опустошен, все разрушено", - заявил представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Скотт Маклин.

Из-за ДТП дороги, ведущие из города, оказались практически блокированы, и многие жители Парадайс бросили свои машины и бежали от пожара с детьми и домашними животными на руках.

Спасатели расчищали дороги, бульдозерами сдвигая машины в кювет, чтобы дать возможность проехать каретам скорой помощи и пожарным.

Всего в Калифорнии зарегистрированы 16 активных пожаров. В значительной части севера штата был объявлен красный уровень тревоги. Это подразумевает, что возгорание может распространиться туда в течение 24 часов.