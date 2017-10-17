Власти винят поджигателей, жаркое лето и сильный ветер, который принес в регион ураган Офелия.
Тысячи пожарных задействованы в тушении огня. Им помогают жители пострадавших регионов.
Число раненых в Португалии превысило 50 человек, из которых полтора десятка - в тяжелом состоянии. Среди нескольких пропавших без вести - младенец, родившийся всего месяц назад.
Двое из трех погибших в Испании были обнаружены в выгоревшей машине на обочине дороги.
Всего четыре месяца назад Португалия пережила самые разрушительные лесные пожары в своей истории.
Примерно на половине территории Португалии введено чрезвычайное положение. Десятки дорог закрыты, закрыты некоторые учебные заведения.
Власти Испании подозревают поджог. "То, с чем мы имеем дело, не могло начаться само собой, - сказал премьер-министр Испании Мариано Рахой на встрече с пожарными в Галисии. - Налицо провокация".
"Тут в Пасос-де-Борбен большой пожар начался в половине второго утра в пяти разных местах. Ясно, что природными причинами такое объяснить невозможно", - сказал Рахой.
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