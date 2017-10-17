Лесные пожары на юго-западе Европы привели к гибели по меньшей мере 31 человека в Португалии и еще трех - в Испании. Огонь бушевал все выходные, и из полутора сотен очагов возгораний десятки до сих пор не потушены.
© AFP / Scanpix

Власти винят поджигателей, жаркое лето и сильный ветер, который принес в регион ураган Офелия.

Тысячи пожарных задействованы в тушении огня. Им помогают жители пострадавших регионов.

Число раненых в Португалии превысило 50 человек, из которых полтора десятка - в тяжелом состоянии. Среди нескольких пропавших без вести - младенец, родившийся всего месяц назад.

Двое из трех погибших в Испании были обнаружены в выгоревшей машине на обочине дороги.

Статьи по теме:
Пятая за сезон европейская буря: Почти всю северную Европу накрыл ураган  (7)

Всего четыре месяца назад Португалия пережила самые разрушительные лесные пожары в своей истории.

Примерно на половине территории Португалии введено чрезвычайное положение. Десятки дорог закрыты, закрыты некоторые учебные заведения.

Власти Испании подозревают поджог. "То, с чем мы имеем дело, не могло начаться само собой, - сказал премьер-министр Испании Мариано Рахой на встрече с пожарными в Галисии. - Налицо провокация".

"Тут в Пасос-де-Борбен большой пожар начался в половине второго утра в пяти разных местах. Ясно, что природными причинами такое объяснить невозможно", - сказал Рахой.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В Казахстане в автобусе заживо сгорели 52 человека (6)

В Актюбинской области Казахстана во время движения...

Верховная Рада приняла закон о деоккупации Донбасса и признала Россию "оккупантом" (24)

Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях...

Трамп обвинил Россию в помощи КНДР по преодолению санкций (20)

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что...

"Мистер Путин — бандит": Европарламент обсудил российскую пропаганду (495)

Выделить больше денег на борьбу с дезинформацией,...

Верховная рада отказалась разрывать дипломатические отношения с Россией (15)

Поправка о разрыве дипломатических отношений между...

TOP новостей

Чеченцы внесли Литву в свой список неблагожелательных стран (58)

Чечня внесла Литву в свой список неблагожелательных...

История жизни - иллюстрация двадцатого века: литовский онколог Борис Лухтан (7)

Представители "истории повседневности" (Alltagsgeschichte —...

Чудом выживший во время Холокоста еврей из Шилале о палачах: я знаю их фамилии

"Наверное, Бог хотел, чтобы я выжил". Так сказал...

Фейк о мнимых санкциях Литвы в отношении Монголии: мишенью троллей стали президент и премьер (86)

На зарубежных сайтах появилась фейковая новость о том,...

В Казахстане в автобусе заживо сгорели 52 человека (6)

В Актюбинской области Казахстана во время движения...