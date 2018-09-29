"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - сказал журналистам в Киеве Кучма, которого цитирует "Интерфакс-Украина". 80-летний политик не уточнил, когда именно у него может наступить "критический возраст".

Кучма напомнил, что работает в контактной группе в Минске на общественных началах уже более четырех лет. "До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... И когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами", - сказал он.

Политик отметил, что минский процесс неоднократно подвергался критике. Он не исключил, что, возможно, после его ухода желающих занять этот пост не найдется, "поскольку это не хлебное место".

Леонид Кучма еще раз подчеркнул, что окончательно для себя решил этот вопрос. "Когда-то надо мне остановиться...", - сказал он, признавшись, что после возвращения домой двое суток отходит от этих встреч, а "там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык".

"Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется", - рассказал бывший украинский лидер. В то же время Кучма заявил, что не хотел бы "анализировать полные причины, которые подталкивают" его к принятию решения об уходе с поста, сообщает ТАСС.

Кучма также подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы. "Неужели мы все думаем, что [президент Украины Петр] Порошенко не хотел бы Будапештского формата, но тогда не хотел этого [бывший президент США Барак] Обама и тот же [президент РФ Владимир] Путин. А сегодня может кто-то подумать, что [президент США Дональд] Трамп туда войдет в этот формат или [премьер-министр Великобритании Тереза] Мэй?" - сказал Кучма.

"Если нормандская четверка не собирается с октября 2016 года, то этих вообще не соберёшь никогда, поэтому надо пользоваться тем, что есть и дорожить этим", - подытожил он.

Первая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в формате Украина - Россия - ОБСЕ при участии представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик состоялась в Минске 5 сентября 2014 года. Тогда был согласован план мирного урегулирования в Донбассе и достигнута договоренность о прекращении огня.

12 февраля 2015 года участники контактной группы, а также главы ДНР и ЛНР подписали согласованный с лидерами "нормандской четверки" комплекс мер по выполнению минских соглашений, предусматривающий прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию, обмен пленными и политическое урегулирование.

В 2016 году контактная группа подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Несмотря на договоренности, на востоке Украины продолжаются регулярные перестрелки.

Экс-президент Украины Леонид Кучма в качестве полномочного представителя Киева в этой контактной группе принимал участие в минских встречах с 2014 года.

В июне Петр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует", есть только нормандский.

О нормандском формате переговоров по Украине стало известно в июне 2014 года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры РФ, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последний раз главы дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате в феврале 2017 года в Мюнхене.