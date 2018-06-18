“Я напомню цитату Гончара (украинский писатель и общественный деятель Олесь Гончар. – Ред.), хотя и не полностью её поддерживаю. В его дневниках написано: “Для того, чтобы Украина развивалась спокойно и богато, мы должны отрезать от неё раковую опухоль – Донбасс”. К чему я всё это говорю? Если кому-нибудь придёт в голову вернуть части, уже фактически отделившиеся – это будет неэффективно. Следует использовать иные возможности, мировой опыт”, – сказал Кравчук.

По мнению первого президента Украины, попытка вернуть оккупированную территорию может привести к очередному конфликту.

“Если мы попытаемся вернуть её и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчинённой, – они с этим не согласятся. Будет опять конфликт, и этот конфликт остановить сложно”, – подытожил Кравчук.

Дейнего: “ЛНР” может остаться в составе Украины

Ранее и.о. министра иностранных дел непризнанной “Луганской народной республики” Владислав Дейнего заявил, что самопровозглашённая “ЛНР” может остаться в составе Украины при выполнении Киевом условий минских соглашений.

“Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория. И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле показывает прямо противоположное — полный отказ в гуманитарной сфере, блокирование тех же обменов, отказ от выплат пенсий", — оценил луганский политик текущую ситуацию в интервью ria.ru.

Однако, по мнению Дейнего, если Украина найдёт в себе силы радикально изменить свой вектор и следовать по пути реализации Минских соглашений, то возможны варианты “развития ситуации по восстановлению отношений”.

Политик уточнил, что речь идёт прежде всего о получении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого “ЛНР” будет существовать как самостоятельный объект.

Дейнего отметил, что отделение территории от государства ведёт либо к самостоятельному существованию этой территории, либо к её присоединению к иным субъектам международного права.

Климкин: пора переходить к деоккупации Крыма

Между тем, реагируя на решение Совета Европейского союза ещё на год продлить санкции в отношении Крыма, министр иностранных дел Украины Павло Климкин заявил, что Украине следует переходить к деоккупации полуострова, сообщает “Украинская правда”.

“Благодарим наших друзей в ЕС за продление "крымских" санкций ещё на год. Мы должны переходить от политики “непризнания” к деоккупации #CrimeaIsUkraine”, – написал политик в Twitter.