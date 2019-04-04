"Спустя месяц после знаменитого саммита "Европа-Азия" в Милане в ноябре 2014 года Франсуа Олланд объявил о том, что сложившаяся ситуация не позволяет совершить запланированную по контракту поставку корабля "Мистраль" в Россию. Начался поток санкций. Этот период знаменует собой поворотный момент в отношениях, по крайней мере официальных, между Кремлем и Западом. До сих пор Москва тайно общалась с собеседниками из крайне правых европейских партий, теперь же они вышли из тени", — сообщает Мандро. Об этом информирует Инопресса.

"Российский президент не стесняется появляться рядом с ними. Он убедительно подтвердил это, приняв Марин Ле Пен в марте 2017 года в разгар президентской кампании во Франции, — говорится в статье. — Фотография их рукопожатия обошла весь мир".

"В августе 2018 года сенсацией стал другой снимок. Путин, приглашенный на свадьбу Карин Кнайсль, министра иностранных дел Австрии, связанной с ультраправой Австрийской партией свободы, вальсирует с хозяйкой торжества среди сотни гостей в традиционных костюмах", — напоминает автор публикации.

"Европейцы, разгоряченные подозрениями о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, затем вторжениями российских хакеров в переписку Эммануэля Макрона и его предвыборного штаба в следующем году, встревожились. В преддверии выборов в Европарламент (23-26 мая) эта обеспокоенность усиливается, поскольку большинство ультраправых групп ЕС представят на них свои списки", — отмечает Мандро.

"По данным немецкой пресс-группы RND, немецкие спецслужбы начали расследование потенциальных связей между Россией и правыми экстремистами, в том числе партией "Альтернатива для Германии" (AдГ), впервые представленной в Бундестаге после выборов 2017 года. В феврале того же года Фрауке Петри, тогдашняя глава АфД, была приглашена в Москву для встречи с Вячеславом Володиным, председателем Госдумы, нижней палаты парламента, и с лидером ультранационалистической партии ЛДПР Владимиром Жириновским, союзником Кремля", — указывает Le Monde.

"Путинская Россия постепенно становится сторонницей крайне правых в борьбе против либеральной демократии; они взаимно усиливают друг друга, и их коалиция может ослабить и дестабилизировать Запад и особенно Евросоюз", — подчеркивает Антон Шеховцов, научный сотрудник Киевского института евроатлантического сотрудничества.

"На самом деле, почва была подготовлена задолго до появления в СМИ Владимира Путина в компании известных ультраправых деятелей. Посредников хватало и в кругах, более или менее близких к российской власти. Например, Александр Дугин, теоретик и певец евразийства", — пишет автор статьи.

"Другим посредником является православный 44-летний олигарх Константин Малофеев, включенный в список европейских санкций за его предполагаемую роль в финансировании войны на Украине. Этот миллиардер с аккуратной бородой активно благоприятствовал контактам с крайне правыми европейскими партиями, начиная с "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена, затем с его дочерью Марин, — сообщает Мандро. — Пламя поддерживали и наиболее консервативные иерархи православной церкви. "Мы должны вместе сохранить Европу христианской", — заявил в 2016 году епископ Тихон, которому приписывают близость к Владимиру Путину".

"Незаменим в качестве посредника также основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат Госдумы, известный своими прошлыми связями с иракским диктатором Саддамом Хусейном, организует симпозиумы с целью объединения "патриотических" партий с различными убеждениями. Через него проходят финансовые каналы поддержки "друзей" — такие подозрения он с ходу отметает", — говорится в статье.

"В своем огромном кабинете на 10-м этаже Госдумы 72-летний Владимир Жириновский защищается от обвинений в том, что он отдает предпочтение крайне правым. "Давным-давно я пытался увидеться с Шираком, но для того, чтобы записаться к нему, потребовалось шесть месяцев", — заявил он Le Monde. — С Ле Пеном это оказалось намного быстрее". С легкостью разыгрывая из себя шута, когда он выступает на трибуне, вечный кандидат на президентских выборах в России, чья партия фактически много лет выставляет в выгодном свете существующую власть, умеет сдержанно вести себя в приватной беседе", — подчеркивает Мандро."Это вина европейцев, — обвиняет он. — Из-за своего неправильного понимания Украины и Крыма центристские, консервативные и социал-демократические партии отвернулись от России".

"Радикальные эмиссары Старого Света не остались в стороне от налаживания отношений с Москвой. "Консультанты", поселившиеся в России, или "гости", приезжающие в командировки, стремятся культивировать эту близость, началось это с тех пор, как крайне правые европейцы занялись яростным антиамериканизмом и увлеклись Владимиром Путиным", — пишет газета.

"Националистическая риторика лидера Кремля, его фантастическое представление о "многополярном мире", его желание выдвинуть на первый план защиту "христианских ценностей" (в противоположность западному упадку), систематический обстрел со стороны прокремлевских СМИ по поводу прибытия в Европу мигрантов с Ближнего Востока или стран к югу от Сахары (и их крайне ограниченное количество в России), поддержание гомофобии в стране… Все это оказывается привлекательным", — комментирует журналистка.

"Помимо экономики, наши связи с Россией также относятся к культуре. Путин объявил о своем намерении защитить национальную самобытность, и мы с ним полностью согласны", — заявил Маттео Сальвини в ноябре 2014 года в интервью российскому сайту Lenta.ru.

"Москва считает это вполне нормальным. Ни о каком сговоре с крайне правыми не может быть и речи", — говорится в статье. "У власти есть железобетонное алиби, — с улыбкой говорит редактор отдела политики независимого издания "Новая газета" Кирилл Мартинов. — Раз мы победили во Второй мировой войне, то нас нельзя заподозрить в нацизме или фашизме. Это очень циничный взгляд на вещи. "

"Уровень цитируемости крайне правых "экспертов" в России довольно высок, потому что они говорят много хорошего о нашей стране, — говорит Кирилл Мартинов. — Каждый день я получаю от русской версии Russia Today оповещение о беседе с каким-нибудь немецким "политологом", например, который утверждает, что мы на правильном пути, или осуждает кризис мигрантов. Это позволяет объяснить россиянам, что у нас все намного лучше".

"Зачем символично вкладывать столько сил в отношения с "Национальным фронтом", в то время как основные политические партии, особенно консервативного и либерального толка, всегда прислушивались к России, и даже были к ней близки, и у них есть перспектива возвращения к власти? — задается вопросом исследователь Жан-Ив Камю, специалист по крайне правым, в заметке, опубликованной в 2018 году аналитическим центром Карнеги. И отвечает: "Наша гипотеза заключается в том, что российские политические власти, анализируя баланс сил в большой семье правых, начинают сомневаться в том, что правительственные правые партии по-прежнему благоприятствуют российским интересам".

"Путинская Россия не довольствуется одним лишь влиянием. Она еще и платит. Согласно дипломатическим источникам, обнародованным болгарскими новостными сайтами Bivol и WikiLeaks, группа "Атака", лидером которой является Волен Сидеров, неоднократно отличавшийся своими антисемитскими и расистскими позициями, видимо получала средства из Москвы. В ноябре 2011 года "Национальный фронт" Марин Ле Пен получил кредит в размере 9 млн евро, выделенный российским "Первым чешско-российским банком", что, по словам лидера партии, было оправдано тем, что "ни один банк" в Европе "не ответил на ее просьбы". — напоминает журналистка.

"По мнению российского журналиста Кирилла Мартынова ("Новая газета"), существование финансовых связей между Россией и крайне правыми партиями не вызывает сомнений: "Это "дружеская" система финансирования, такая, как существовала во времена СССР, но сегодня ею пользуются крайне правые силы". Поворот Кремля к правому флангу, добавляет он, еще более обострился после избрания Трампа, за которое в Госдуме выпивал шампанское Владимир Жириновский: "Российская элита надеялась извлечь выгоду из его победы, но ее постигло разочарование. Зато их сильно воодушевил "Брекзит", — передает автор публикации

"Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете. В действительности, дело еще серьезнее — Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием", — насмешливо пишет Владислав Сурков в своей статье "Долгое государство Путина", опубликованной в "Независимой газете". Соучредитель правящей партии "Единая Россия", советник российского президента по Украине сегодня не столь влиятелен, как прежде, однако именно он является автором концепции "суверенной демократии", которая в значительной степени вдохновила разворот Кремля под видом извращенного патриотизма, направленный в сторону европейских крайне правых сил", — резюмирует Мандро.