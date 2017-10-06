Битвы, развернувшиеся в парке Гердет, в центре Стокгольма, поразили немало зрителей. Шведская армия представила на обозрение публики настоящее сражение, говорится в статье.

"У вас во Франции устраивают военные парады, солдаты несут патрульную службу на улицах, у нас этого нет, - напоминает майор Андерссон. - Наши сограждане не привыкли жить рядом с военными, тем более, когда они ведут боевые действия. Это большая премьера. Я думаю, что важно продемонстрировать им наше мастерство".

Официально учения "Аврора 17" должны имитировать "нападения на Швецию фиктивной страны, пришедшей с Востока". Однако, по мнению эксперта Института оборонных исследований Швеции Никласа Гранхольма, такое развертывание войск фактически обозначает полную смену военной стратегии перед лицом российской угрозы. Что это за "фиктивная страна", которую дипломатия запрещает называть, ни для кого не секрет.

"Оптимизм, сопровождавший окончание холодной войны в 1990-е годы, уже неуместен, - поясняет он. - Обстановка начала меняться в 2008-м, после войны между Россией и Грузией, но узловым пунктом стала аннексия Крыма в 2014-м и вмешательство Москвы в украинский конфликт".

Швеция уверяет, что уже ощутила последствия от экспансионистской политики России. Повышение российской военной активности в Балтийском море повлекло за собой непрекращающиеся нарушения в воздушном пространстве и территориальных водах Швеции, как это произошло осенью 2014 года, когда подводная лодка, происхождение которой так и не было установлено, вошла в Стокгольмский архипелаг. Местная пресса регулярно публикует тревожные статьи о наращивании арсеналов российского ядерного оружия, в то время как Владимир Путин грозит, что не оставит без реакции возможное вступление Швеции в НАТО, передает Фо.

Еще одна цель этих учений - убедить шведов, что пришло время вновь инвестировать в свою армию и что защита страны является приоритетом для всего общества. "После окончания холодной войны скандинавское королевство полностью забросило всякие военные усилия, - указывает автор статьи. - В 2015 году было принято решение увеличить оборонный бюджет - впервые за 20 лет после окончания той эпохи. Воинская повинность, отмененная в 2010-м, недавно была восстановлена. Премьер-министр Стефан Лёвен даже объявил 16 августа о дополнительных бюджетных ассигнованиях в 8 млрд крон (840 млн евро) в период с 2018 по 2020 год, сказав, что это "важный сигнал для окружающего нас мира".