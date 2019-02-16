Россия, вопреки "многочисленным спекуляциям", заинтересована "в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе". С таким утверждением глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в субботу, 16 февраля, на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. По его мнению, "общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт", однако эффективно решить имеющиеся проблемы возможно лишь сообща.

При этом российский министр высказал мнение, что в практическом плане Евросоюз больше не обладает монополией на общерегиональную интеграционную повестку. "Перераспределяется баланс сил на огромном евразийском пространстве, прежде всего, за счет новых центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — счел он.

В свете задержания украинских моряков, пытавшихся пройти в Мариуполь, и инициатив Евросоюза по поддержанию стабильности в Черном море Лавров призвал Брюссель "с уважением относиться" к региональным структурам.

По его словам, речь, в первую очередь, идет об Организации Черноморского экономического сотрудничества и о турецкой инициативе "Черноморская гармония", посвященной морским силам прибрежных стран. "Приглашаем Евросоюз принять участие в этой организации в качестве наблюдателя", — добавил глава МИД России.

"Предложили США начать диалог по СНВ"

Коснулся Лавров и отношений с Соединенными Штатами — в той их части, которая касается контроля над вооружениями.

Москва уже предложила Вашингтону начать дискуссии по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), несмотря на то, что его действие истекает лишь в 2021 году. По словам министра, Россия испытывает необходимость "прояснить некоторые вопросы", по которым у нее есть обеспокоенность.

Уже после выступления Лавров прокомментировал и ситуацию с другим соглашением по вооружениям — Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отвечая на вопрос журналиста о возможности его сохранения, министр заметил: "Разные могут быть варианты. Мы их предлагали и по-прежнему открыты для того, чтобы был нормальный профессиональный диалог".

Сергей Лавров отметил, что Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты 9М729, разработка которой, по мнению Вашингтона, нарушала договор. Однако представители США и НАТО, за исключением Турции, Греции и Болгарии, от посещения демонстрации и брифинга воздержались, добавил он.

Вместе с тем российский министр указал на позицию Вашингтона в этом вопросе: "Еще в октябре нам американские официальные лица сказали: "То, что президент Трамп объявил о нашем выходе из этого договора, это совсем не приглашение к диалогу. Это окончательное решение".

В рамках форума в Мюнхене главы МИД РФ России и Германии Сергей Лавров и Хайко Мас (Heiko Maas) 16 февраля провели встречу с представителями бизнес-кругов двух стран.

Всего в конференции принимают участие 35 глав государств и правительств, почти 80 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 600 экспертов по политике безопасности, представителей деловых и научных сообществ.

Форум проходит в столице Баварии в отеле Bayerischer Hof. Мюнхенская конференция впервые была организована в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).