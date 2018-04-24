"Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое "Исламское государство", — заявил Лавров на полях заседания Совета глав МИД ШОС в Пекине.
Но, отметил он, "вопреки заявлениям президента [Дональда] Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить".
По словам Лаврова, во встрече глав МИД стран "большой семерки" была видна очевидная русофобская подоплека, передает РИА "Новости".
Он отметил, что к русофобской политике перешли и те страны G7, которые открещивались от попыток изолировать Россию. "Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", — добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что в совместном заявлении министры иностранных дел G7 обвинили Россию в дестабилизирующем поведении.
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