Лавров и Трамп разошлись в воспоминаниях о встрече

Президент США и глава МИД России встретились в Вашингтоне. В сообщении Белого дома сказано, что Трамп предостерег Лаврова от вмешательства в выборы. Но сам Лавров такого не помнит.
Sergejus Lavrovas
© AFP / Scanpix

Глава МИД России Сергей Лавров в ночь на среду, 11 декабря, опроверг заявление Белого дома о том, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трамп тот предостерег Лаврова от вмешательства России в американские выборы. "Мы не обсуждали выборы", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

"Президент Трамп предостерег от любых попыток России вмешаться в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа и Лаврова. Сам Трамп в своем Twitter назвал встречу с Лавровым "очень хорошей" и также написал, что одной из ее тем было "вмешательство в выборы".

До встречи с Трампом Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Глава Госдепартамента США напомнил российскому коллеге о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

"Если Россия попытается подорвать наши демократические процессы, мы примем ответные меры", - подчеркнул Помпео. В свою очередь, Лавров назвал заявления о возможном вмешательстве во внутренние дела США безосновательными.

Москва предложила Вашингтону опубликовать закрытую дипломатическую переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, чтобы "снять подозрения" с России во вмешательстве в выборы главы государства в 2016 году, заявил глава МИД РФ. Однако администрация нынешнего президента США ответила отказом, посетовал Лавров.

Deutsche Welle

В мире

Зеленский выдержал испытание Путиным. Эксперты — об итогах "нормандской" встречи (5)

Обмен пленными до конца года и новая встреча в...

Эрдоган заявил, что Турцию не принимают в ЕС из-за религии (1)

Истинной причиной, по которой Европейский Союз не...

Десятки тысяч жителей Праги вышли на акцию против премьера Бабиша

В Праге прошла очередная массовая акция с требованием...

Немецкие лоббисты видят в санкциях США за "Северный поток - 2" угрозу миру в Донбассе (2)

Одобрение Конгрессом США санкций для...

Лавров и Трамп разошлись в воспоминаниях о встрече

Президент США и глава МИД России встретились в...

TOP новостей

Генеральный прокурор подал в суд на Литовское государство (13)

Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис подал в суд на...

Мать-одиночка работала на двух работах, а когда ей понадобилась помощь, оказалась "слишком богатой" (75)

"Я одна воспитывала детей, работала на двух работах, и...

Сюрприз для вильнюсских водителей: радары на Западной объездной дороге работают в новом режиме (10)

Водители, которые уже привыкли к устоявшемуся порядку...

„Lapės uodega“ Achemoje „Lapės uodega“ Achemoje

Инцидент на Achema: работникам велели закрыть окна и не выходить на улицу (2)

Компания Achema 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим...

За нелегальную вырубку елок в Литве ждут большие штрафы (16)

Жители Литвы готовятся к зимним праздникам. Елка не...