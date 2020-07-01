Латвия запрещает вещание RT на своей территории

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) объявил о прекращении трансляции в стране семи телеканалов медиагруппы RT. Соответствующее сообщение появилось на сайте совета во вторник, 30 июня.
Запрет на трансляцию коснется каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV, которые, по мнению латвийских спецслужб, являются наиболее влиятельным каналом российской пропаганды в Западной Европе.
Формальным поводом для запрета стал тот факт, что эти каналы "находятся под контролем" Дмитрия Киселева, на которого распространяются санкции ЕС за подрыв территориальной целостности Украины, говорится в сообщении. Кроме того, эти каналы неоднократно называли Латвию "несостоявшимся государством", отказывая ей в субъектности.
"Доказательства, которые мы получили, очень весомы, и мы будем просить всех регуляторов ЕС последовать нашему примеру и ограничить вещание RT на своей территории. Для этих программ нет места ни в Латвии, ни в Европейском Союзе", - заявил председатель NEPLP Ивар Аболиньш.
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