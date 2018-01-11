Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заключили договор на сумму 13 млн евро о закупке для нужд армии, Земессардзе и Государственной пограничной охраны штурмовых винтовок и другого вооружения.
© Reuters/Scanpix

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, штурмовые винтовки G-36 будут приобретены у немецкой компании "Heckler & Koch GmbH".

Также договор, который заключен сроком на семь лет, предусматривает поставки других видов вооружения, которые Минобороны не называет. Первые поставки оружия планируются уже в этом году.

Министр обороны Раймонд Бергманис отметил, что закупка штурмовых винтовок и другого оружия позволит обеспечить НВС и Земессардзе современным вооружением, отвечающим стандартам НАТО.

В армии и Земессардзе G-36 постепенно заменят штурмовые винтовки AK-4.

Штурмовые винтовки G36 НВС используют уже с 2006 года, в том числе в международных операциях.

В 2016 году договор о закупках G-36 заключили и вооруженные силы Литвы.

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