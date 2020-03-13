Образовательные учреждения должны оценить возможность удаленного обучения. Исключение будет оставлено только для централизованных экзаменов.

Родители дошкольников, которые хотят продолжить водить ребенка в детский сад, должны 13 марта письменно засвидетельствовать, что семья не посещала территории, в которых распространен коронавирус, не были в контакте с заболевшими и их контактными лицами, а у родителей нет никакой другой возможности сделать так, чтобы ребенок был под присмотром.

На ближайшие 4 недели будет введено ограничение массовых собраний, в том числе концертов, шествий, митингов, соревнований, тренировок и т.п., на которых присутствует более 200 человек.

Было принято решение не закрывать границы. "Даже если Латвия, теоретически, закроет внешние границы, не будет гарантий, что вирус не распространится, потому что неизвестно, сколько людей заболело", — подчеркнул премьер. Он отметил, что уже был случай заражения внутри Латвии — один человек заразился от своего родственника.

Все вернувшиеся из региона распространения коронавируса обязаны самоизолироваться на карантин.

Министерство иностранных дел призывает отказаться от поездок в другие страны вне зависимости от того, сколько человек в них болеет. Все вернувшиеся из-за границы должны две недели наблюдать за своим здоровьем, и при первых же симптомах самоизолироваться и звонить 113.

Для медиков, соцработников и учителей карантин обязателен после любого путешествия за границу, даже если симптомов не наблюдается.