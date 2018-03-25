В воскресенье 25 марта в память о депортации жителей Латвии в марте 1949 года и жертвах коммунистического геноцида в стране пройдут памятные мероприятия — шествия, возложение цветов и концерты.
Freedom Monument in Riga
© Reporters/ Scanpix

В Латвии 25 марта траурный день. В этот день началась массовая высылка латвийских жителей в Сибирь и другие отдаленные регионы СССР.

Непосредственно 25 марта 1949 года были депортированы 42 125 человек, в том числе 11 316 мужчин, 19 822 женщины и 10 987 детей в возрасте до 16 лет. Всего было депортировано 2,2% жителей Латвии. Позже из ссылки были освобождены 38 902 человека, в местах поселения умер 5231 человек, а 138 пропали без вести.

В Риге памятные мероприятия начнутся в 10:00 на Шкиротаве. В 12:30 состоится шествие от Музея оккупации до памятника Свободы, где на 13:00 запланировано возложение цветов и смена Почетного караула.

Президент Латвии Раймонд Вейонис выступит у памятника Свободы, а в 14 часов проведет прием для репрессированных в Рижском замке.

В 15:00 в Латвийском военном музее начнется концерт Tēvu zeme dārgā, где выступит мужской хор Tēvzeme Центра культуры и народного творчества Ritums, женский хор Латвийского университета Minjona, хор мальчиков музыкальной школы им. Я.Мединя и солист Юргис Марцинкевичс.

В 16:00 в Малой гильдии состоится памятный концерт Tici, Tava zeme paliks, в котором примет участие смешанный хор Sonore

В 19:00 всех желающих приглашают в Домский собор на "Апокалиптическую симфонию", которую исполнят оркестр "Рига", Ивета Романцане, Инесе Романцане, Агнесе Урка, Илзе Берзиня и дирижер Валдис Бутанс.

Вход на концерты бесплатный, но на концерт, который пройдет в Домском соборе, следует взять пригласительные билеты, которые доступны в кассе Домского собора.

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