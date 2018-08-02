На данный момент сообщается, что площадь пожара на болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацского края достигла 220 гектаров. Локализовать огонь пока не удается, поскольку добраться до очагов возгорания крайне сложно.

Пожар тушат с воздуха — в ликвидации возгорания участвуют вертолет НВС и прибывший на помощь военный вертолет из Литвы. На помощь также прибыли и пожарные из Эстонии.

Šobrīd Nacionālo bruņoto spēku helikopters "Mi-17" turpina sniegt atbalstu ugunsgrēka dzēšanā Mazsalacas novada Ramatas pagastā, kur lielā platībā deg purvs. @ugunsdzeseji pic.twitter.com/vknOOPv7lo

— NBS (@Latvijas_armija) 1 августа 2018 г.

Одной из вероятных причин возгорания на болоте называют неосторожное обращение с огнем. Пожар начался поздно вечером 31 июля.

К полудню 2 августа еще один очаг возгорания, с которым приходится бороться спасателям, расположен на Гаргродском болоте в Салской волости. В настоящее время площадь пожара составляет 20-30 гектаров. Вертолеты для тушения пожара пока не используются — пламя тушат при помощи пожарной техники.

Также до сих пор продолжается пожар на торфянике в Валдгале, который начался еще 17 июля, а позже распространился на лес. В настоящее время площадь пожара оценивается в 1000 гектаров. К спасательным работам подключены военнослужащие Литвы.

Как сообщило министерство обороны Литвы, вертолет, работающий в Латвии с 18 июля, провел в воздухе 60 часов и сбросил над местами пожара уже более 1,2 млн литров воды, которую забирал из близлежащих озер.

"Все жители окрестностей очень заботятся о нас, помогают, насколько могут, а на заправках угощают кофе и закусками", — цитируются в сообщении слова участвующего в тушении пожаров пилота ВВС Литвы, капитана Рокаса Паулюкайтиса.

Вертолет Ми-8 литовских ВВС вместе с латвийским вертолетом Ми-17 тушат пожары с помощью специальной системы тушения пожаров Bambi Bucket емкостью 2 000 литров.