На данный момент сообщается, что площадь пожара на болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацского края достигла 220 гектаров. Локализовать огонь пока не удается, поскольку добраться до очагов возгорания крайне сложно.
Пожар тушат с воздуха — в ликвидации возгорания участвуют вертолет НВС и прибывший на помощь военный вертолет из Литвы. На помощь также прибыли и пожарные из Эстонии.
Šobrīd Nacionālo bruņoto spēku helikopters "Mi-17" turpina sniegt atbalstu ugunsgrēka dzēšanā Mazsalacas novada Ramatas pagastā, kur lielā platībā deg purvs. @ugunsdzeseji pic.twitter.com/vknOOPv7lo
— NBS (@Latvijas_armija) 1 августа 2018 г.
Одной из вероятных причин возгорания на болоте называют неосторожное обращение с огнем. Пожар начался поздно вечером 31 июля.
К полудню 2 августа еще один очаг возгорания, с которым приходится бороться спасателям, расположен на Гаргродском болоте в Салской волости. В настоящее время площадь пожара составляет 20-30 гектаров. Вертолеты для тушения пожара пока не используются — пламя тушат при помощи пожарной техники.
Также до сих пор продолжается пожар на торфянике в Валдгале, который начался еще 17 июля, а позже распространился на лес. В настоящее время площадь пожара оценивается в 1000 гектаров. К спасательным работам подключены военнослужащие Литвы.
Как сообщило министерство обороны Литвы, вертолет, работающий в Латвии с 18 июля, провел в воздухе 60 часов и сбросил над местами пожара уже более 1,2 млн литров воды, которую забирал из близлежащих озер.
"Все жители окрестностей очень заботятся о нас, помогают, насколько могут, а на заправках угощают кофе и закусками", — цитируются в сообщении слова участвующего в тушении пожаров пилота ВВС Литвы, капитана Рокаса Паулюкайтиса.
Вертолет Ми-8 литовских ВВС вместе с латвийским вертолетом Ми-17 тушат пожары с помощью специальной системы тушения пожаров Bambi Bucket емкостью 2 000 литров.
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