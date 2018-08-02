В Латвии третью неделю полыхают лесные пожары. Огнем охвачено более 1000 гектаров леса и торфяников. На борьбу с огненной стихией брошены практически все силы Государственной пожарно-спасательной службы. К спасательным работам привлечены земессарги, военнослужащие Национальных вооруженных сил, а также спасатели из Эстонии, Литвы и Белоруссии (уже закончили миссию), сообщает агентство LETA.
Foto: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija
© Valsts policija
Статьи по теме:
Выявлена причина небывалой жары по всей Земле  (28)
Пожары в Греции: власти подозревают поджог  (5)

На данный момент сообщается, что площадь пожара на болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацского края достигла 220 гектаров. Локализовать огонь пока не удается, поскольку добраться до очагов возгорания крайне сложно.

Пожар тушат с воздуха — в ликвидации возгорания участвуют вертолет НВС и прибывший на помощь военный вертолет из Литвы. На помощь также прибыли и пожарные из Эстонии.

Одной из вероятных причин возгорания на болоте называют неосторожное обращение с огнем. Пожар начался поздно вечером 31 июля.

К полудню 2 августа еще один очаг возгорания, с которым приходится бороться спасателям, расположен на Гаргродском болоте в Салской волости. В настоящее время площадь пожара составляет 20-30 гектаров. Вертолеты для тушения пожара пока не используются — пламя тушат при помощи пожарной техники.

Также до сих пор продолжается пожар на торфянике в Валдгале, который начался еще 17 июля, а позже распространился на лес. В настоящее время площадь пожара оценивается в 1000 гектаров. К спасательным работам подключены военнослужащие Литвы.

Как сообщило министерство обороны Литвы, вертолет, работающий в Латвии с 18 июля, провел в воздухе 60 часов и сбросил над местами пожара уже более 1,2 млн литров воды, которую забирал из близлежащих озер.
"Все жители окрестностей очень заботятся о нас, помогают, насколько могут, а на заправках угощают кофе и закусками", — цитируются в сообщении слова участвующего в тушении пожаров пилота ВВС Литвы, капитана Рокаса Паулюкайтиса.

Вертолет Ми-8 литовских ВВС вместе с латвийским вертолетом Ми-17 тушат пожары с помощью специальной системы тушения пожаров Bambi Bucket емкостью 2 000 литров.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Латвия благодарит Литву за помощь в тушении лесных пожаров (4)

Латвия в среду поблагодарила Литву за помощь в...

Жители Заполярья, где сотнями гектаров горит тундра: "По телевизору "Сарматы" и "Кинжалы", а мы тушим ведрами" (93)

Площадь лесного пожара в Кольском районе Мурманской...

В мире

Украинская православная церковь отберёт у Московского патриархата всю недвижимость в стране

После признания единой Украинской православной церкви...

"Это наш богатырь!": Виталий Кличко открыл в Киеве памятник Илье Муромцу (3)

В киевском парке "Муромец" в День Ильи открыли памятник,...

На фоне учений НАТО в Грузии российские военные начали масштабные маневры в Абхазии (2)

Российские военные начали масштабные учения в Абхазии,...

Семья Павла Шеремета обратилась в суд из-за бездействия генпрокурора Украины (2)

Близкие убитого журналиста Павла Шеремета жалуются на...

Израиль пригрозил Ирану военными действиями в случае блокирования пролива (1)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил,...

TOP новостей

Новые требования: кто будет проверять карманы, а кто качество еды в тарелках детей? (5)

С 1 сентября 2018 года в детских садах и школах Литвы не...

Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (32)

Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы...

Глава ассоциации клиентов банков о решении Swedbank: это сортировка людей (10)

Самый крупный банк Литвы Swedbank с 1 августа начинает...

Науседа призывает не расслабляться: один признак грядущего кризиса уже налицо (11)

Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...

"Черный список" больниц: в какие из них лучше не попадать  35 учреждений (28)

Главы районных больниц заявляют, что борются за свое...