В ближайшее время Латвия планирует увеличить свой военный контингент в составе миссии НАТО в Афганистане, заявил министр обороны Латвии Раймонд Бергманис.
© A.Didžgalvio nuotr.

По его словам, сейчас "происходит анализ нужд Афганистана", после которого станет ясно, на сколько нужно будет увеличить свое присутствие в этой восточной стране, пояснил политик.

На даннный момент в Афганистане находятся 24 латвийских военнослужащих, которые проводят обучение афганских солдат. Непосредственно в боевых действиях они участия не принимают.

При этом Бергманис признал, что "учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью и развитием в Национальных вооруженных силах, нам на месте необходим каждый солдат", отмечает LETA.

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