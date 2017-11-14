По его словам, сейчас "происходит анализ нужд Афганистана", после которого станет ясно, на сколько нужно будет увеличить свое присутствие в этой восточной стране, пояснил политик.

На даннный момент в Афганистане находятся 24 латвийских военнослужащих, которые проводят обучение афганских солдат. Непосредственно в боевых действиях они участия не принимают.

При этом Бергманис признал, что "учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью и развитием в Национальных вооруженных силах, нам на месте необходим каждый солдат", отмечает LETA.