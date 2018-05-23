После оглашения оправдательного приговора прокурор Зане Паваре указала, что дождется обнародования полного решения суда и тогда решит, подавать апелляцию или нет.

Инцидент на Адажской базе произошел в 2015 году. Полиция безопасности в ходе расследования выяснила, что граждане России Александр Куркин и Андрей Попко, проведя предварительную подготовку, в июне 2015 года незаконно проникли на военный объект, а помогал им в планировании о совершении преступного деяния Линдерман.

Попко и Куркин вначале подозревались в шпионаже и попытка терроризма, совершенном в группе по предварительному сговору, но позднее их действия были переквалифицированы в хулиганство в группе лиц.

Рижский районный суд приговорил россиян к тюремному заключению, которое они уже отбыли раньше. В свою очередь Линдерман, который также проходил по делу, судом был оправдан.

Как сообщила адвокат Куркина и Попко, оба мужчины приговорены к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы. Это время они уже провели под стражей. Кроме того, обоим запрещен въезд в Латвию на несколько лет.