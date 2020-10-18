Латвия стала "антилидером" по заболеваемости коронавирусом среди стран Балтии

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В Латвии отмечается самый высокий показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. жителей по сравнению с другими странами Балтии, сообщает агентство LETA.
В Латвии заболеваемость за последние 14 дней составила 71,51 случая на 100 тыс. жителей, в Литве - 70,15, в Эстонии - 35,85. До этого Латвия этом показателю опережала Литву в конце марта, в мае и середине июля.
В отличие от Латвии и Литвы, в Эстонии на этой неделе показатель заболеваемости постепенно снижается.
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