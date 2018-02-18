Дискуссии по разработанному Минэкономики списку профессий ведутся с лета 2017 года. Включить ученых в этот перечень рекомендовала Латвийская ассоциация предприятий химии и фармацевтики, которая заявила, что в Латвии не хватает 16 тыс. работников с высшим образованием в области технических наук, технологий и математики, и по этим специальностям нужно облегчить ввоз работников.
ЛПРОН напоминает, что в Латвии в развитие местного научно-исследовательского потенциала вложены значительные средства ЕС, и спрашивает, какова отдача от этих вложений в подготовке молодых ученых. Профсоюз считает, что в первую очередь государство должно обеспечить науке должное финансирование, чтобы обеспечить научным кадрам достойные зарплаты.
ЛПРОН считает, что искусственное увеличение конкуренции за счет привлечения иностранных научных кадров может привести к еще большей безработице и давлению на социальный бюджет.
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