Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) подал Кабинету министров страны возражения против включения ученых в список профессий, по которым в условиях дефицита рабочей силы в Латвию могут быть приглашены иностранцы.
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© Shutterstock nuotr.

Дискуссии по разработанному Минэкономики списку профессий ведутся с лета 2017 года. Включить ученых в этот перечень рекомендовала Латвийская ассоциация предприятий химии и фармацевтики, которая заявила, что в Латвии не хватает 16 тыс. работников с высшим образованием в области технических наук, технологий и математики, и по этим специальностям нужно облегчить ввоз работников.

ЛПРОН напоминает, что в Латвии в развитие местного научно-исследовательского потенциала вложены значительные средства ЕС, и спрашивает, какова отдача от этих вложений в подготовке молодых ученых. Профсоюз считает, что в первую очередь государство должно обеспечить науке должное финансирование, чтобы обеспечить научным кадрам достойные зарплаты.

ЛПРОН считает, что искусственное увеличение конкуренции за счет привлечения иностранных научных кадров может привести к еще большей безработице и давлению на социальный бюджет.

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