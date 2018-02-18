Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) подал Кабинету министров страны возражения против включения ученых в список профессий, по которым в условиях дефицита рабочей силы в Латвию могут быть приглашены иностранцы.
Latvian falg
© Shutterstock nuotr.

Дискуссии по разработанному Минэкономики списку профессий ведутся с лета 2017 года. Включить ученых в этот перечень рекомендовала Латвийская ассоциация предприятий химии и фармацевтики, которая заявила, что в Латвии не хватает 16 тыс. работников с высшим образованием в области технических наук, технологий и математики, и по этим специальностям нужно облегчить ввоз работников.

ЛПРОН напоминает, что в Латвии в развитие местного научно-исследовательского потенциала вложены значительные средства ЕС, и спрашивает, какова отдача от этих вложений в подготовке молодых ученых. Профсоюз считает, что в первую очередь государство должно обеспечить науке должное финансирование, чтобы обеспечить научным кадрам достойные зарплаты.

ЛПРОН считает, что искусственное увеличение конкуренции за счет привлечения иностранных научных кадров может привести к еще большей безработице и давлению на социальный бюджет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Ученые выявили типажи склонных к супружеским изменам людей

Исследователи из Университета штата Флорида в США...

Генсек НАТО призвал бороться с российской пропагандой с помощью правды (12)

Для борьбы с пропагандой России необходимо увеличить...

Латвия приглашает гастарбайтеров: профсоюз возражает против "импорта" ученых (1)

Латвийский профсоюз работников образования и науки...

Россия и Запад в Мюнхене: больше речей, меньше надежды на сближение (27)

Если организаторы Мюнхенской конференции по...

Премьер Польши вызвал гнев Израиля, заявив о причастности евреев к Холокосту (45)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках...

TOP новостей

Президент Грибаускайте заявила, что Литва поддержит Польшу в споре с ЕС (66)

Литва намерена поддержать Польшу в ее споре с...

Врачей больше, живут дольше: показатели здравоохранения в Литве за столетие (56)

За прошедшие сто лет средняя продолжительность жизни в...

Ночной рейд в Вильнюсе: водители BMW и Audi предпочитали быть без прав (4)

В воскресенье ночью на столичных улицах дорожная...

Новая школа в Пилайте – муниципальная или католическая? (3)

Самоуправление Вильнюса в ходе состоявшегося в январе...

Кандидаты в президенты: y кого из них вы бы купили подержанный автомобиль? (88)

Гитанас Науседа , Саулюс Сквернялис или Наглис...