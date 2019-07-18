Административный районный суд отменил решение Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), отказавшемуся ранее предоставить в Латвии убежище некоему белорусскому предпринимателю, который был вынужден покинуть родину из-за политических гонений, связанных с критикой президента Беларуси Александра Лукашенко.
Protestai Baltarusijoje
© AP / Scanpix

Как сообщает LETA со ссылкой на решение суда, на бизнесмена в Беларуси было заведено уголовное дело о неуплате налогов и предоставлении заведомо ложных сведений в декларации о доходах. Как указывал в своем заявлении латвийским властям белорус, правоохранительные органы его страны пригрозили неприятностями его семье и друзьям, если те будут поддерживать с ним контакт.

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Сам истец связывает свои неприятности с законом своей политической активностью — он является членом общественного движения "Белорусский народный фронт". Проблемы начались в преддверии митинга оппозиции в Минске (февраль 2017 года) — правоохранительные органы сочли, что к его организации приложили руку анархисты, поэтому истец и его единомышленники были задержаны.

Затем, по словам белоруса, его вынудили уйти с работы, а затем прислали повестку, что ему следует явиться в Комитет госбезопасности (КГБ Беларуси).

Несмотря на утверждения, что на своей родине он подвергается политическим гонениям, PMLP в феврале этого года отказал мужчине в предоставлении статуса беженца. Однако тот обратился в суд и в итоге выиграл процесс.

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