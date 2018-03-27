В Управлении по делам гражданства и миграции агентству LETA эту информацию не прокомментировали.
Сычев покинул Россию в марте 2016 года и в декабре 2016 года подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Латвии. Сычев утверждает, что в России его обвинили в вымогательстве после того, как он решил законным путем отстоять свои права в конфликте о невыплаченном обещанном ему вознаграждении за работу в Fosagro и в решении налогового спора в суде.
Как сообщила представитель Communications & Strategies Алина Козловская, Сычев с 1990-х гг. был ведущим работником Fosagro, ранее принадлежавшего предприятию Михаила Ходорковского Menatep. Сейчас контрольный пакет Fosagro принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.
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