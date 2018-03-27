Латвия предоставила убежище российскому гражданину, бывшему работнику химического завода Fosagro Игорю Сычеву, обратившемуся за поддержкой также в Сейм.
Michailas Chodorkovskis
© DELFI / Domantas Pipas

В Управлении по делам гражданства и миграции агентству LETA эту информацию не прокомментировали.

Сычев покинул Россию в марте 2016 года и в декабре 2016 года подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Латвии. Сычев утверждает, что в России его обвинили в вымогательстве после того, как он решил законным путем отстоять свои права в конфликте о невыплаченном обещанном ему вознаграждении за работу в Fosagro и в решении налогового спора в суде.

Как сообщила представитель Communications & Strategies Алина Козловская, Сычев с 1990-х гг. был ведущим работником Fosagro, ранее принадлежавшего предприятию Михаила Ходорковского Menatep. Сейчас контрольный пакет Fosagro принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Латвия предоставила убежище российскому гражданину, работавшему с Ходорковским (7)

Латвия предоставила убежище российскому гражданину,...

Отравиться "Новичком" в Солсбери могли более 130 человек, утверждает Мэй (166)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе...

СМИ узнали о выключенных в день отравления телефонах Скрипалей (13)

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на...

Выхода нет. Почему люди не могли выбраться из торгового центра в Кемерово (55)

Запертые двери, заблокированные пожарные выходы и...

The Washington Post узнала о строительстве моста между Россией и КНДР (58)

Россия планирует построить мост между территорией...

TOP новостей

Соцмин предупреждает: часть жителей Литвы может остаться без социальных выплат (25)

Жители Литвы , которые своевременно не декларируют...

Тайная жизнь Венцкене в США: стала длинноволосой хозяйкой цветочного магазина (28)

Редакция портала DELFI получила документы, связанные с...

Новые запреты в парламенте: на этот раз крестовый поход против секс-товаров (118)

Правительство Литвы хочет, чтобы секс-товары...

На Пасху ожидается контрастная погода (2)

В выходные дни будет немного теплее, зато в понедельник...

Губернатор Тулеев назвал митингующих "не родственниками, а оппозиционерами" (182)

В центре Кемерово прошел стихийный митинг в память о...