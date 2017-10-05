Минометы были доставлены летом и в дальнейшем будут использоваться для нужд подразделений НВС и Земессардзе.

Из соображений безопасности Минобороны не сообщает количество минометов, но отмечает, что доставлено все предусмотренное договором оружие.

Минометы этого калибра уже имеются на вооружении НВС Латвии и демонстрировались на военных парадах 18 ноября.

Поставка минометов предусмотрена заключенным между министерствами обороны Латвии и Австрии двухсторонним договорoм, сумма которого составляет 6 млн евро.

1 октября в Латвию также были доставлены первые самоходные гаубицы, закупленные НВС в Австрии. В целом латвийская армия купит в Австрии 47 единиц боевой техники.