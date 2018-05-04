Сегодня в Латвии отмечается 28-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.
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4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике. Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.

Сегодня праздничные мероприятия пройдут по всей Латвии. В Риге состоятся торжественное заседание Сейма, церемония возложения цветов к памятнику Свободы, пройдут праздничные концерты и другие мероприятия.

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