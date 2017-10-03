Еврокомиссия призывает страны ЕС принять больше беженцев, чем предусмотрено достигнутыми на предыдущих переговорах соглашениями.
Однако для Латвии этот вопрос не актуален, так как она все еще не выполнила предусмотренную квоту на прием беженцев, пояснил он.
27 сентября Еврокомиссия представила новый план, предусматривающий в течение ближайших двух лет напрямую принять 50 тысяч ищущих убежища из Африки, Турции и Ближнего Востока, чтобы предотвратить перемещение беженцев опасным путем по Средиземному морю.
Страны ЕС могут участвовать в выполнении этого плана на добровольной основе, заявила Еврокомиссия. Для поддержки стран, которые будут готовы принять беженцев, выделено 500 млн евро.
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