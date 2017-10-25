Документы подпишут сопредседатели Комиссии по демаркации двух стран генеральный консул в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле и чрезвычайный и полномочный посол Алексей Обухов.
Подписание состоится на заключительном тридцать третьем заседании комиссии по демаркации государственной границы. Далее документы будут переданы на утверждение правительств двух стран, и после взаимного обмена нотами процесс демаркации латвийско-российской государственной границы будет завершен.
Совместная Латвийско-российская комиссия по демаркации границы была создана в соответствии со статьей 5-й Договора о государственной границе между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, которая предусматривает создание сторонами совместной комиссии по демаркации.
Первое заседание комиссии по демаркации состоялось 23 сентября 2009 года в Даугавпилсе.
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