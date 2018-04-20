Ему трудно судить, почему Россия поступает так уже второй раз — заявляет об учениях и просит закрыть воздушное пространство, но не проводит учений, поэтому Латвия обратилась за разъяснением.
На вопрос, может ли Латвия не согласиться на учения и не закрыть воздушное пространство, Бергманис прямо не ответил, но сказал, что латвийские ответственные органы соберут всю информацию и будут думать о дальнейших шагах. Воздушное пространство над Балтийским морем используется очень активно, поэтому частые подобные действия представляют помеху.
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