В подготовленном ведомством информационном докладе "О военных перемещениях" отражены актуальные вопросы в сфере военной мобильности.
Приоритетная цель — обеспечить, чтобы несущая способность и другие технические параметры дорог отвечали стандартам военной техники, при этом включая в инфраструктуру также требования антимобильности, то есть чтобы при необходимости дороги, мосты и прочую инфраструктуру можно было быстро сделать непригодной для использования.
В докладе дана оценка нынешнему уровню военной мобильности в Латвии, рассмотрены актуальные вопросы в более широком контексте сотрудничества в рамках ЕС и НАТО.
Доклад содержит также предложения по повышению эффективности содействия военной мобильности в результате межведомственного сотрудничества.
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