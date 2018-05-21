Правительство завтра, 22 мая, за закрытыми дверями заслушает доклад о ситуации с соответствием дорог и мостов нуждам армии, сообщили в Министерстве обороны Латвии.
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В подготовленном ведомством информационном докладе "О военных перемещениях" отражены актуальные вопросы в сфере военной мобильности.

Приоритетная цель — обеспечить, чтобы несущая способность и другие технические параметры дорог отвечали стандартам военной техники, при этом включая в инфраструктуру также требования антимобильности, то есть чтобы при необходимости дороги, мосты и прочую инфраструктуру можно было быстро сделать непригодной для использования.

В докладе дана оценка нынешнему уровню военной мобильности в Латвии, рассмотрены актуальные вопросы в более широком контексте сотрудничества в рамках ЕС и НАТО.

Доклад содержит также предложения по повышению эффективности содействия военной мобильности в результате межведомственного сотрудничества.

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