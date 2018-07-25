Литва направила в Латвию на прошлой неделе вертолет "Ми-8" ВВС со специальным оборудованием для тушения пожаров.
Еще один вертолет Литва направила на тушение лесных пожаров в Швецию.
"Латвия особенно благодарна Литве за помощь в тяжелой ситуации, в которой она прислала вертолет ВВС для тушения пожаров в западной части Латвии", - говорится в заявлении, пересланном агентству BNS латвийским посольством в Вильнюсе.
Латвия утверждает, что пожары не должны были причинить вред здоровью людей в Литве.
"Поскольку в литовских СМИ общество информируется об образовавшемся смоге в северной части Литвы из-за пожаров в западной части Латвии, Инспекция по вопросам здоровья Латвии (...) информирует, что в отдаленных о пожаров местностях установлено небольшая загрязненность воздуха, которая не должна оказать существенного влияния на здоровье людей", - говорится в заявлении посольства.
Как отмечает посольство, повышенный уровень загрязненности установлен во время замеров только вблизи основного очага пожаров. В более отдаленных местностях результаты замеров не превышают норму.
Пожары в лесах и торфяниках в Латвии распространились на территорию более тысячи гектаров. В северном уезде страны Валдгале недавно были обнаружены семь очагов пожаров, вероятно свидетельствующие об умышленном поджоге, говорят должностные лица.
Швеция сейчас тоже страдает от засухи и сильнейшей за последнее столетие жары. В стране свирепствует как минимум 27 лесных пожаров на площади 25 тысяч гектаров. Литва тоже направила в Швецию вертолет "Ми-8" своих ВВС со специальным оборудованием для тушения пожаров и получила благодарность премьера Швеции Стефана Лёвена.
После почти месячного перерыва в Литве снова установилась жаркая погода и в последние дни снова возросла опасность лесных пожаров. На большей части территории страны риск лесных пожаров - средний.
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