Литва направила в Латвию на прошлой неделе вертолет "Ми-8" ВВС со специальным оборудованием для тушения пожаров.
Еще один вертолет Литва направила на тушение лесных пожаров в Швецию.
"Латвия особенно благодарна Литве за помощь в тяжелой ситуации, в которой она прислала вертолет ВВС для тушения пожаров в западной части Латвии", - говорится в заявлении, пересланном агентству BNS латвийским посольством в Вильнюсе.
Латвия утверждает, что пожары не должны были причинить вред здоровью людей в Литве.
"Поскольку в литовских СМИ общество информируется об образовавшемся смоге в северной части Литвы из-за пожаров в западной части Латвии, Инспекция по вопросам здоровья Латвии (...) информирует, что в отдаленных о пожаров местностях установлено небольшая загрязненность воздуха, которая не должна оказать существенного влияния на здоровье людей", - говорится в заявлении посольства.
Как отмечает посольство, повышенный уровень загрязненности установлен во время замеров только вблизи основного очага пожаров. В более отдаленных местностях результаты замеров не превышают норму.
Пожары в лесах и торфяниках в Латвии распространились на территорию более тысячи гектаров. В северном уезде страны Валдгале недавно были обнаружены семь очагов пожаров, вероятно свидетельствующие об умышленном поджоге, говорят должностные лица.
Швеция сейчас тоже страдает от засухи и сильнейшей за последнее столетие жары. В стране свирепствует как минимум 27 лесных пожаров на площади 25 тысяч гектаров. Литва тоже направила в Швецию вертолет "Ми-8" своих ВВС со специальным оборудованием для тушения пожаров и получила благодарность премьера Швеции Стефана Лёвена.
После почти месячного перерыва в Литве снова установилась жаркая погода и в последние дни снова возросла опасность лесных пожаров. На большей части территории страны риск лесных пожаров - средний.
Латвия благодарит Литву за помощь в тушении лесных пожаров (1)
Латвия в среду поблагодарила Литву за помощь в...
Американские сенаторы готовят новые санкции против России (3)
Влиятельные сенаторы из Республиканской и...
Мир "поджаривается": какие страны страдают от аномальной жары?
Аномально жаркая погода в Японии была признана...
Немецкая спецслужба обвинила Россию в шпионаже против Германии (5)
Федеральная служба защиты Конституции Германии...
Трамп опасается, что на следующих выборах Россия поможет демократам (2)
Президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что...
TOP новостей
Мэр Каунаса: в Вильнюсе есть люди, которые не хотят, чтобы в Каунасе был стадион (9)
Проект реконструкции каунасского стадиона им. С.Дарюса...
"У России есть будущее". Геннадий Бурбулис - о свободе, безвременье, отсутствии нравственности и постимперском синдроме (30)
С распадом Советского союза была обретена свобода,...
Работник о шантаже работодателя: если молчать, все эмигрируют (10)
Работник компании Ariogalos statybа, недовольный условиями...
США поставят ракетные комплексы Javelin в Литву и Эстонию (30)
Пентагон заключил контракт на производство...
Правительство Литвы предлагает Брюсселю отказаться от перевода часов (11)
Правительство Литвы в среду должно утвердить позицию...